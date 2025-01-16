SegnaliSezioni
Live Account Breakout EA
Prasetyo Gunawan

Live Account Breakout EA

Prasetyo Gunawan
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
2 / 20K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 80%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
230
Profit Trade:
118 (51.30%)
Loss Trade:
112 (48.70%)
Best Trade:
790.82 USD
Worst Trade:
-119.09 USD
Profitto lordo:
13 145.29 USD (65 039 pips)
Perdita lorda:
-8 163.40 USD (45 406 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (382.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 026.72 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
41.33%
Massimo carico di deposito:
1.65%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
6.51
Long Trade:
113 (49.13%)
Short Trade:
117 (50.87%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
21.66 USD
Profitto medio:
111.40 USD
Perdita media:
-72.89 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-576.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-576.24 USD (8)
Crescita mensile:
5.51%
Previsione annuale:
66.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.16 USD
Massimale:
765.40 USD (7.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.05% (765.40 USD)
Per equità:
1.50% (95.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 230
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +790.82 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +382.87 USD
Massima perdita consecutiva: -576.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
Exness-Real16
10.20 × 5
RISK PER TRADE = $100
Non ci sono recensioni
2025.07.25 06:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.64% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 15:49
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.32% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 15:06
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 08:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 16:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.03 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 11:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 00:53
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.01.16 00:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.16 00:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
