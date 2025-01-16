- Crescita
Trade:
230
Profit Trade:
118 (51.30%)
Loss Trade:
112 (48.70%)
Best Trade:
790.82 USD
Worst Trade:
-119.09 USD
Profitto lordo:
13 145.29 USD (65 039 pips)
Perdita lorda:
-8 163.40 USD (45 406 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (382.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 026.72 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
41.33%
Massimo carico di deposito:
1.65%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
6.51
Long Trade:
113 (49.13%)
Short Trade:
117 (50.87%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
21.66 USD
Profitto medio:
111.40 USD
Perdita media:
-72.89 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-576.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-576.24 USD (8)
Crescita mensile:
5.51%
Previsione annuale:
66.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.16 USD
Massimale:
765.40 USD (7.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.05% (765.40 USD)
Per equità:
1.50% (95.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|230
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +790.82 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +382.87 USD
Massima perdita consecutiva: -576.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
RISK PER TRADE = $100
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
80%
2
20K
USD
USD
11K
USD
USD
37
100%
230
51%
41%
1.61
21.66
USD
USD
7%
1:500