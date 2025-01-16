SignauxSections
Prasetyo Gunawan

Live Account Breakout EA

Prasetyo Gunawan
0 avis
Fiabilité
37 semaines
2 / 20K USD
croissance depuis 2025 82%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
229
Bénéfice trades:
118 (51.52%)
Perte trades:
111 (48.47%)
Meilleure transaction:
790.82 USD
Pire transaction:
-119.09 USD
Bénéfice brut:
13 145.29 USD (65 039 pips)
Perte brute:
-8 063.19 USD (45 081 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (382.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 026.72 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
41.33%
Charge de dépôt maximale:
1.65%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
6.64
Longs trades:
112 (48.91%)
Courts trades:
117 (51.09%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
22.19 USD
Bénéfice moyen:
111.40 USD
Perte moyenne:
-72.64 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-576.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-576.24 USD (8)
Croissance mensuelle:
6.47%
Prévision annuelle:
78.55%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
47.16 USD
Maximal:
765.40 USD (7.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.05% (765.40 USD)
Par fonds propres:
1.50% (95.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 229
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 5.1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
Exness-Real16
10.20 × 5
RISK PER TRADE = $100
Aucun avis
2025.07.25 06:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.64% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 15:49
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.32% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 15:06
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 08:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 16:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.03 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 11:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 00:53
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.01.16 00:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.16 00:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Live Account Breakout EA
30 USD par mois
82%
2
20K
USD
11K
USD
37
100%
229
51%
41%
1.63
22.19
USD
7%
1:500
