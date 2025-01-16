- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
307
盈利交易:
156 (50.81%)
亏损交易:
151 (49.19%)
最好交易:
790.82 USD
最差交易:
-141.78 USD
毛利:
16 772.91 USD (80 935 pips)
毛利亏损:
-10 934.65 USD (57 506 pips)
最大连续赢利:
6 (382.87 USD)
最大连续盈利:
1 026.72 USD (5)
夏普比率:
0.16
交易活动:
41.33%
最大入金加载:
1.65%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
8 小时
采收率:
6.06
长期交易:
153 (49.84%)
短期交易:
154 (50.16%)
利润因子:
1.53
预期回报:
19.02 USD
平均利润:
107.52 USD
平均损失:
-72.41 USD
最大连续失误:
8 (-576.24 USD)
最大连续亏损:
-576.24 USD (8)
每月增长:
6.97%
年度预测:
84.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
47.16 USD
最大值:
962.93 USD (6.17%)
相对跌幅:
结余:
8.29% (962.93 USD)
净值:
1.50% (95.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|307
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +790.82 USD
最差交易: -142 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +382.87 USD
最大连续亏损: -576.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
RISK PER TRADE = $100
USDJPY Backtest Data from 2010-2024 (Total Trades : 5350)
Deposit : $10.000
Risk Per Trade : $100
Win Rate : 45.36%
Profit Factor : 1.22Maximal Drawdown By Balance : $4491.46 (22.9%)
Maximal Consecutive Profit : 5X ($3362.57)
Maximal Consecutive Loss : 11X ($1721.33)Average Profit Trade : $151.32
Average Loss Trade : $102.68Largest Profit Trade : $1778.57
Largest Loss Trade : $191.65Average Consecutive Profit : 2X
Average Consecutive Loss : 2X
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
92%
1
487
USD
USD
12K
USD
USD
50
100%
307
50%
41%
1.53
19.02
USD
USD
8%
1:500