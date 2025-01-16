信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Live Account Breakout EA
Prasetyo Gunawan

Live Account Breakout EA

Prasetyo Gunawan
可靠性
50
1 / 487 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 92%
Headway-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
307
盈利交易:
156 (50.81%)
亏损交易:
151 (49.19%)
最好交易:
790.82 USD
最差交易:
-141.78 USD
毛利:
16 772.91 USD (80 935 pips)
毛利亏损:
-10 934.65 USD (57 506 pips)
最大连续赢利:
6 (382.87 USD)
最大连续盈利:
1 026.72 USD (5)
夏普比率:
0.16
交易活动:
41.33%
最大入金加载:
1.65%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
8 小时
采收率:
6.06
长期交易:
153 (49.84%)
短期交易:
154 (50.16%)
利润因子:
1.53
预期回报:
19.02 USD
平均利润:
107.52 USD
平均损失:
-72.41 USD
最大连续失误:
8 (-576.24 USD)
最大连续亏损:
-576.24 USD (8)
每月增长:
6.97%
年度预测:
84.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
47.16 USD
最大值:
962.93 USD (6.17%)
相对跌幅:
结余:
8.29% (962.93 USD)
净值:
1.50% (95.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 307
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 5.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +790.82 USD
最差交易: -142 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +382.87 USD
最大连续亏损: -576.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
5.00 × 2
Exness-Real16
10.20 × 5
RISK PER TRADE = $100

USDJPY Backtest Data from 2010-2024 (Total Trades : 5350)

Deposit : $10.000
Risk Per Trade : $100

Total Net Profit : $67.134
Win Rate : 45.36%

Profit Factor : 1.22

Maximal Drawdown By Balance : $4491.46 (22.9%)
Maximal Consecutive Profit : 5X ($3362.57)

Maximal Consecutive Loss : 11X ($1721.33)

Average Profit Trade : $151.32

Average Loss Trade : $102.68

Largest Profit Trade : $1778.57

Largest Loss Trade : $191.65

Average Consecutive Profit : 2X

Average Consecutive Loss : 2X










没有评论
2025.07.25 06:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.64% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 15:49
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.32% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 15:06
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 08:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 16:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.03 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 11:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.23 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 00:53
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.01.16 00:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.16 00:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Live Account Breakout EA
每月30 USD
92%
1
487
USD
12K
USD
50
100%
307
50%
41%
1.53
19.02
USD
8%
1:500
复制

