Ali Syed Arsalan

Persistent Equity Aggressive

Ali Syed Arsalan
0 inceleme
Güvenilirlik
110 hafta
0 / 0 USD
Ayda 499 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 131%
OxSecurities-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
596
Kârla kapanan işlemler:
453 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (23.99%)
En iyi işlem:
3 736.49 USD
En kötü işlem:
-860.91 USD
Brüt kâr:
123 894.19 USD (204 642 pips)
Brüt zarar:
-7 532.25 USD (36 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (35 677.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35 677.45 USD (44)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
64.26%
Maks. mevduat yükü:
2.47%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
95.96
Alış işlemleri:
309 (51.85%)
Satış işlemleri:
287 (48.15%)
Kâr faktörü:
16.45
Beklenen getiri:
195.24 USD
Ortalama kâr:
273.50 USD
Ortalama zarar:
-52.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-133.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 212.64 USD (3)
Aylık büyüme:
2.82%
Yıllık tahmin:
37.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 212.64 USD (2.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.88% (976.16 USD)
Varlığa göre:
12.46% (26 103.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 113
NZDCAD 104
AUDNZD 99
EURUSD 93
AUDCAD 80
EURGBP 68
EURCHF 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 21K
NZDCAD 20K
AUDNZD 6.2K
EURUSD 23K
AUDCAD 8.8K
EURGBP 26K
EURCHF 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 34K
NZDCAD 32K
AUDNZD 24K
EURUSD 20K
AUDCAD 19K
EURGBP 24K
EURCHF 15K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 736.49 USD
En kötü işlem: -861 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +35 677.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OxSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MonetaMarkets-Live01
2.80 × 5
FusionMarkets-Demo
3.33 × 21
