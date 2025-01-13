- Crescita
Trade:
596
Profit Trade:
453 (76.00%)
Loss Trade:
143 (23.99%)
Best Trade:
3 736.49 USD
Worst Trade:
-860.91 USD
Profitto lordo:
123 894.19 USD (204 642 pips)
Perdita lorda:
-7 532.25 USD (36 847 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (35 677.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35 677.45 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
64.26%
Massimo carico di deposito:
2.47%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
95.96
Long Trade:
309 (51.85%)
Short Trade:
287 (48.15%)
Fattore di profitto:
16.45
Profitto previsto:
195.24 USD
Profitto medio:
273.50 USD
Perdita media:
-52.67 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-133.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 212.64 USD (3)
Crescita mensile:
2.82%
Previsione annuale:
37.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 212.64 USD (2.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.88% (976.16 USD)
Per equità:
12.46% (26 103.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|113
|NZDCAD
|104
|AUDNZD
|99
|EURUSD
|93
|AUDCAD
|80
|EURGBP
|68
|EURCHF
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|21K
|NZDCAD
|20K
|AUDNZD
|6.2K
|EURUSD
|23K
|AUDCAD
|8.8K
|EURGBP
|26K
|EURCHF
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|34K
|NZDCAD
|32K
|AUDNZD
|24K
|EURUSD
|20K
|AUDCAD
|19K
|EURGBP
|24K
|EURCHF
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 736.49 USD
Worst Trade: -861 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +35 677.45 USD
Massima perdita consecutiva: -133.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MonetaMarkets-Live01
|2.80 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|3.33 × 21
