Ali Syed Arsalan

Persistent Equity Aggressive

Ali Syed Arsalan
0 recensioni
Affidabilità
110 settimane
0 / 0 USD
Copia per 499 USD al mese
crescita dal 2023 131%
OxSecurities-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
596
Profit Trade:
453 (76.00%)
Loss Trade:
143 (23.99%)
Best Trade:
3 736.49 USD
Worst Trade:
-860.91 USD
Profitto lordo:
123 894.19 USD (204 642 pips)
Perdita lorda:
-7 532.25 USD (36 847 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (35 677.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35 677.45 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
64.26%
Massimo carico di deposito:
2.47%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
95.96
Long Trade:
309 (51.85%)
Short Trade:
287 (48.15%)
Fattore di profitto:
16.45
Profitto previsto:
195.24 USD
Profitto medio:
273.50 USD
Perdita media:
-52.67 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-133.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 212.64 USD (3)
Crescita mensile:
2.82%
Previsione annuale:
37.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 212.64 USD (2.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.88% (976.16 USD)
Per equità:
12.46% (26 103.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 113
NZDCAD 104
AUDNZD 99
EURUSD 93
AUDCAD 80
EURGBP 68
EURCHF 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 21K
NZDCAD 20K
AUDNZD 6.2K
EURUSD 23K
AUDCAD 8.8K
EURGBP 26K
EURCHF 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 34K
NZDCAD 32K
AUDNZD 24K
EURUSD 20K
AUDCAD 19K
EURGBP 24K
EURCHF 15K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 736.49 USD
Worst Trade: -861 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +35 677.45 USD
Massima perdita consecutiva: -133.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MonetaMarkets-Live01
2.80 × 5
FusionMarkets-Demo
3.33 × 21
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.