Ali Syed Arsalan

Persistent Equity Aggressive

Ali Syed Arsalan
0 avis
Fiabilité
110 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 499 USD par mois
croissance depuis 2023 131%
OxSecurities-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
596
Bénéfice trades:
453 (76.00%)
Perte trades:
143 (23.99%)
Meilleure transaction:
3 736.49 USD
Pire transaction:
-860.91 USD
Bénéfice brut:
123 894.19 USD (204 642 pips)
Perte brute:
-7 532.25 USD (36 847 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (35 677.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35 677.45 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
64.26%
Charge de dépôt maximale:
2.47%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
95.96
Longs trades:
309 (51.85%)
Courts trades:
287 (48.15%)
Facteur de profit:
16.45
Rendement attendu:
195.24 USD
Bénéfice moyen:
273.50 USD
Perte moyenne:
-52.67 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-133.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 212.64 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.82%
Prévision annuelle:
37.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 212.64 USD (2.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.88% (976.16 USD)
Par fonds propres:
12.46% (26 103.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 113
NZDCAD 104
AUDNZD 99
EURUSD 93
AUDCAD 80
EURGBP 68
EURCHF 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 21K
NZDCAD 20K
AUDNZD 6.2K
EURUSD 23K
AUDCAD 8.8K
EURGBP 26K
EURCHF 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 34K
NZDCAD 32K
AUDNZD 24K
EURUSD 20K
AUDCAD 19K
EURGBP 24K
EURCHF 15K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 736.49 USD
Pire transaction: -861 USD
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +35 677.45 USD
Perte consécutive maximale: -133.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OxSecurities-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MonetaMarkets-Live01
2.80 × 5
FusionMarkets-Demo
3.33 × 21
Aucun avis
2025.08.27 11:18
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
2025.08.19 12:17
2025.08.19 07:33
2025.08.18 12:57
2025.08.18 12:57
2025.08.11 12:17
2025.08.07 11:02
2025.08.07 11:02
2025.08.06 07:36
2025.08.05 13:48
2025.08.05 13:48
2025.08.04 13:58
2025.08.03 13:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 12:27
2025.07.30 12:27
2025.07.30 07:50
2025.07.17 21:00
2025.07.17 21:00
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Persistent Equity Aggressive
499 USD par mois
131%
0
0
USD
225K
USD
110
100%
596
76%
64%
16.44
195.24
USD
12%
1:400
