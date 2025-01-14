- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 251
Kârla kapanan işlemler:
945 (75.53%)
Zararla kapanan işlemler:
306 (24.46%)
En iyi işlem:
584.10 USD
En kötü işlem:
-871.95 USD
Brüt kâr:
49 425.55 USD (983 581 pips)
Brüt zarar:
-32 761.59 USD (659 267 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (2 600.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 445.70 USD (13)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
99.54%
Maks. mevduat yükü:
21.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
1 034 (82.65%)
Satış işlemleri:
217 (17.35%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
13.32 USD
Ortalama kâr:
52.30 USD
Ortalama zarar:
-107.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 594.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 962.55 USD (7)
Aylık büyüme:
6.07%
Yıllık tahmin:
76.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 181.82 USD (19.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.98% (7 181.82 USD)
Varlığa göre:
42.57% (8 904.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1251
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|324K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +584.10 USD
En kötü işlem: -872 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +2 600.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 594.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
Exness-Real9
|0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
Exness-Real
|0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
Exness-Real36
|1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
FBS-Real-6
|4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Exness-Real18
|8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
Charterprime-Live
|17.00 × 2
