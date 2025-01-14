SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD Winner 2
Senja Karesa Putri

GOLD Winner 2

Senja Karesa Putri
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 170%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 251
Kârla kapanan işlemler:
945 (75.53%)
Zararla kapanan işlemler:
306 (24.46%)
En iyi işlem:
584.10 USD
En kötü işlem:
-871.95 USD
Brüt kâr:
49 425.55 USD (983 581 pips)
Brüt zarar:
-32 761.59 USD (659 267 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (2 600.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 445.70 USD (13)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
99.54%
Maks. mevduat yükü:
21.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
1 034 (82.65%)
Satış işlemleri:
217 (17.35%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
13.32 USD
Ortalama kâr:
52.30 USD
Ortalama zarar:
-107.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 594.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 962.55 USD (7)
Aylık büyüme:
6.07%
Yıllık tahmin:
76.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 181.82 USD (19.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.98% (7 181.82 USD)
Varlığa göre:
42.57% (8 904.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1251
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 324K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +584.10 USD
En kötü işlem: -872 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +2 600.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 594.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
İnceleme yok
2025.08.20 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 17:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 08:36
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.74% of days out of 380 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.85% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 08:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 14:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 01:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 12:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 05:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 06:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD Winner 2
Ayda 30 USD
170%
0
0
USD
22K
USD
62
0%
1 251
75%
100%
1.50
13.32
USD
43%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.