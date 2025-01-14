СигналыРазделы
Senja Karesa Putri

GOLD Winner

Senja Karesa Putri
0 отзывов
Надежность
75 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 133%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 456
Прибыльных трейдов:
1 104 (75.82%)
Убыточных трейдов:
352 (24.18%)
Лучший трейд:
584.10 USD
Худший трейд:
-1 922.60 USD
Общая прибыль:
60 055.20 USD (1 196 380 pips)
Общий убыток:
-46 471.29 USD (933 444 pips)
Макс. серия выигрышей:
78 (2 600.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 445.70 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.39%
Макс. загрузка депозита:
21.95%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.24
Длинных трейдов:
1 227 (84.27%)
Коротких трейдов:
229 (15.73%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
9.33 USD
Средняя прибыль:
54.40 USD
Средний убыток:
-132.02 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 594.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 792.90 USD (8)
Прирост в месяц:
15.33%
Годовой прогноз:
185.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10 973.61 USD (29.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.23% (10 973.61 USD)
По эквити:
44.17% (10 175.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1455
EURUSD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 14K
EURUSD -3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 263K
EURUSD -52
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +584.10 USD
Худший трейд: -1 923 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 600.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 594.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.29 × 7
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.77 × 13
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.78 × 60
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 36
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
еще 14...
Нет отзывов
2025.12.02 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 00:09
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.98% of days out of 462 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 18:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 20:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 07:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
