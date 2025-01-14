- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 456
Прибыльных трейдов:
1 104 (75.82%)
Убыточных трейдов:
352 (24.18%)
Лучший трейд:
584.10 USD
Худший трейд:
-1 922.60 USD
Общая прибыль:
60 055.20 USD (1 196 380 pips)
Общий убыток:
-46 471.29 USD (933 444 pips)
Макс. серия выигрышей:
78 (2 600.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 445.70 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.39%
Макс. загрузка депозита:
21.95%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.24
Длинных трейдов:
1 227 (84.27%)
Коротких трейдов:
229 (15.73%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
9.33 USD
Средняя прибыль:
54.40 USD
Средний убыток:
-132.02 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 594.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 792.90 USD (8)
Прирост в месяц:
15.33%
Годовой прогноз:
185.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10 973.61 USD (29.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.23% (10 973.61 USD)
По эквити:
44.17% (10 175.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1455
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|263K
|EURUSD
|-52
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +584.10 USD
Худший трейд: -1 923 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 600.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 594.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 7
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.29 × 7
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.77 × 13
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.78 × 60
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 36
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
еще 14...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
133%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
75
0%
1 456
75%
97%
1.29
9.33
USD
USD
44%
1:200