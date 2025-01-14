- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 458
利益トレード:
1 106 (75.85%)
損失トレード:
352 (24.14%)
ベストトレード:
584.10 USD
最悪のトレード:
-1 922.60 USD
総利益:
60 247.70 USD (1 200 229 pips)
総損失:
-46 471.29 USD (933 444 pips)
最大連続の勝ち:
78 (2 600.00 USD)
最大連続利益:
4 445.70 USD (13)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
97.39%
最大入金額:
21.95%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.26
長いトレード:
1 229 (84.29%)
短いトレード:
229 (15.71%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
9.45 USD
平均利益:
54.47 USD
平均損失:
-132.02 USD
最大連続の負け:
9 (-1 594.90 USD)
最大連続損失:
-6 792.90 USD (8)
月間成長:
14.81%
年間予想:
179.73%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10 973.61 USD (29.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.23% (10 973.61 USD)
エクイティによる:
44.17% (10 175.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1457
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|267K
|EURUSD
|-52
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +584.10 USD
最悪のトレード: -1 923 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +2 600.00 USD
最大連続損失: -1 594.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 7
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.29 × 7
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.77 × 13
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.78 × 60
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 36
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
14 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
135%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
75
0%
1 458
75%
97%
1.29
9.45
USD
USD
44%
1:200