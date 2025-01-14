SignaleKategorien
Senja Karesa Putri

GOLD Winner

Senja Karesa Putri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
75 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 136%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 459
Gewinntrades:
1 107 (75.87%)
Verlusttrades:
352 (24.13%)
Bester Trade:
584.10 USD
Schlechtester Trade:
-1 922.60 USD
Bruttoprofit:
60 285.20 USD (1 200 979 pips)
Bruttoverlust:
-46 471.29 USD (933 444 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
78 (2 600.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 445.70 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
97.39%
Max deposit load:
21.95%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.26
Long-Positionen:
1 230 (84.30%)
Short-Positionen:
229 (15.70%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
9.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
54.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-132.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 594.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 792.90 USD (8)
Wachstum pro Monat :
15.09%
Jahresprognose:
183.04%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10 973.61 USD (29.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.23% (10 973.61 USD)
Kapital:
44.17% (10 175.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1458
EURUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 14K
EURUSD -3
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 268K
EURUSD -52
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +584.10 USD
Schlechtester Trade: -1 923 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 600.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 594.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.29 × 7
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.77 × 13
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.78 × 60
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
SalmaMarkets-Live
2.32 × 25
Keine Bewertungen
2025.12.02 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 00:09
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.98% of days out of 462 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 18:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 20:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 07:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GOLD Winner
30 USD pro Monat
136%
0
0
USD
16K
USD
75
0%
1 459
75%
97%
1.29
9.47
USD
44%
1:200
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.