Senja Karesa Putri

GOLD Winner 2

Senja Karesa Putri
0 avis
Fiabilité
62 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 169%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 245
Bénéfice trades:
941 (75.58%)
Perte trades:
304 (24.42%)
Meilleure transaction:
584.10 USD
Pire transaction:
-871.95 USD
Bénéfice brut:
49 357.10 USD (982 215 pips)
Perte brute:
-32 746.39 USD (658 964 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (2 600.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 445.70 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
99.54%
Charge de dépôt maximale:
21.95%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.31
Longs trades:
1 032 (82.89%)
Courts trades:
213 (17.11%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
13.34 USD
Bénéfice moyen:
52.45 USD
Perte moyenne:
-107.72 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 594.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 962.55 USD (7)
Croissance mensuelle:
6.68%
Prévision annuelle:
81.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
7 181.82 USD (19.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.98% (7 181.82 USD)
Par fonds propres:
42.57% (8 904.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1245
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 323K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +584.10 USD
Pire transaction: -872 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +2 600.00 USD
Perte consécutive maximale: -1 594.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
2025.08.20 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 17:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 08:36
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.74% of days out of 380 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.85% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 08:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 14:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 01:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 12:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 05:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 06:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GOLD Winner 2
30 USD par mois
169%
0
0
USD
22K
USD
62
0%
1 245
75%
100%
1.50
13.34
USD
43%
1:200
