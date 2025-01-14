- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 456
盈利交易:
1 104 (75.82%)
亏损交易:
352 (24.18%)
最好交易:
584.10 USD
最差交易:
-1 922.60 USD
毛利:
60 055.20 USD (1 196 380 pips)
毛利亏损:
-46 471.29 USD (933 444 pips)
最大连续赢利:
78 (2 600.00 USD)
最大连续盈利:
4 445.70 USD (13)
夏普比率:
0.10
交易活动:
97.39%
最大入金加载:
21.95%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.24
长期交易:
1 227 (84.27%)
短期交易:
229 (15.73%)
利润因子:
1.29
预期回报:
9.33 USD
平均利润:
54.40 USD
平均损失:
-132.02 USD
最大连续失误:
9 (-1 594.90 USD)
最大连续亏损:
-6 792.90 USD (8)
每月增长:
15.33%
年度预测:
185.96%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10 973.61 USD (29.97%)
相对跌幅:
结余:
41.23% (10 973.61 USD)
净值:
44.17% (10 175.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1455
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|263K
|EURUSD
|-52
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +584.10 USD
最差交易: -1 923 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +2 600.00 USD
最大连续亏损: -1 594.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 7
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.29 × 7
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.77 × 13
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.78 × 60
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 36
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
133%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
75
0%
1 456
75%
97%
1.29
9.33
USD
USD
44%
1:200