SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GOLD Winner
Senja Karesa Putri

GOLD Winner

Senja Karesa Putri
0 comentários
Confiabilidade
75 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 135%
SalmaMarkets-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 458
Negociações com lucro:
1 106 (75.85%)
Negociações com perda:
352 (24.14%)
Melhor negociação:
584.10 USD
Pior negociação:
-1 922.60 USD
Lucro bruto:
60 247.70 USD (1 200 229 pips)
Perda bruta:
-46 471.29 USD (933 444 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
78 (2 600.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 445.70 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
97.39%
Depósito máximo carregado:
21.95%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.26
Negociações longas:
1 229 (84.29%)
Negociações curtas:
229 (15.71%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
9.45 USD
Lucro médio:
54.47 USD
Perda média:
-132.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 594.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 792.90 USD (8)
Crescimento mensal:
14.81%
Previsão anual:
179.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10 973.61 USD (29.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.23% (10 973.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.17% (10 175.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1457
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 14K
EURUSD -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 267K
EURUSD -52
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +584.10 USD
Pior negociação: -1 923 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +2 600.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1 594.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.29 × 7
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.77 × 13
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.78 × 60
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 36
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
14 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.02 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 00:09
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.98% of days out of 462 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 18:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 20:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 07:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GOLD Winner
30 USD por mês
135%
0
0
USD
16K
USD
75
0%
1 458
75%
97%
1.29
9.45
USD
44%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.