Negociações:
1 458
Negociações com lucro:
1 106 (75.85%)
Negociações com perda:
352 (24.14%)
Melhor negociação:
584.10 USD
Pior negociação:
-1 922.60 USD
Lucro bruto:
60 247.70 USD (1 200 229 pips)
Perda bruta:
-46 471.29 USD (933 444 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
78 (2 600.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 445.70 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
97.39%
Depósito máximo carregado:
21.95%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.26
Negociações longas:
1 229 (84.29%)
Negociações curtas:
229 (15.71%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
9.45 USD
Lucro médio:
54.47 USD
Perda média:
-132.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 594.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 792.90 USD (8)
Crescimento mensal:
14.81%
Previsão anual:
179.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10 973.61 USD (29.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.23% (10 973.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.17% (10 175.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1457
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|267K
|EURUSD
|-52
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +584.10 USD
Pior negociação: -1 923 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +2 600.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1 594.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 7
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.29 × 7
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.77 × 13
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.78 × 60
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 36
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
