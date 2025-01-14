- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 251
Profit Trade:
945 (75.53%)
Loss Trade:
306 (24.46%)
Best Trade:
584.10 USD
Worst Trade:
-871.95 USD
Profitto lordo:
49 425.55 USD (983 581 pips)
Perdita lorda:
-32 761.59 USD (659 267 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (2 600.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 445.70 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
99.54%
Massimo carico di deposito:
21.95%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
1 034 (82.65%)
Short Trade:
217 (17.35%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
13.32 USD
Profitto medio:
52.30 USD
Perdita media:
-107.06 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 594.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 962.55 USD (7)
Crescita mensile:
6.91%
Previsione annuale:
83.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7 181.82 USD (19.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.98% (7 181.82 USD)
Per equità:
42.57% (8 904.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1251
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|324K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +584.10 USD
Worst Trade: -872 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +2 600.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 594.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
170%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
62
0%
1 251
75%
100%
1.50
13.32
USD
USD
43%
1:200