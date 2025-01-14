SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLD Winner 2
Senja Karesa Putri

GOLD Winner 2

Senja Karesa Putri
0 recensioni
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 170%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 251
Profit Trade:
945 (75.53%)
Loss Trade:
306 (24.46%)
Best Trade:
584.10 USD
Worst Trade:
-871.95 USD
Profitto lordo:
49 425.55 USD (983 581 pips)
Perdita lorda:
-32 761.59 USD (659 267 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (2 600.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 445.70 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
99.54%
Massimo carico di deposito:
21.95%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
1 034 (82.65%)
Short Trade:
217 (17.35%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
13.32 USD
Profitto medio:
52.30 USD
Perdita media:
-107.06 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 594.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 962.55 USD (7)
Crescita mensile:
6.91%
Previsione annuale:
83.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7 181.82 USD (19.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.98% (7 181.82 USD)
Per equità:
42.57% (8 904.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1251
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 324K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +584.10 USD
Worst Trade: -872 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +2 600.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 594.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
2025.08.20 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 17:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 08:36
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.74% of days out of 380 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.85% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 08:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 14:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 01:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 12:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 05:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 06:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD Winner 2
30USD al mese
170%
0
0
USD
22K
USD
62
0%
1 251
75%
100%
1.50
13.32
USD
43%
1:200
Copia

