- 자본
- 축소
트레이드:
1 470
이익 거래:
1 118 (76.05%)
손실 거래:
352 (23.95%)
최고의 거래:
584.10 USD
최악의 거래:
-1 922.60 USD
총 수익:
61 590.00 USD (1 227 072 pips)
총 손실:
-46 471.29 USD (933 444 pips)
연속 최대 이익:
78 (2 600.00 USD)
연속 최대 이익:
4 445.70 USD (13)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
97.39%
최대 입금량:
21.95%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.38
롱(주식매수):
1 241 (84.42%)
숏(주식차입매도):
229 (15.58%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
10.28 USD
평균 이익:
55.09 USD
평균 손실:
-132.02 USD
연속 최대 손실:
9 (-1 594.90 USD)
연속 최대 손실:
-6 792.90 USD (8)
월별 성장률:
20.31%
연간 예측:
246.41%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10 973.61 USD (29.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.23% (10 973.61 USD)
자본금별:
44.17% (10 175.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1469
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|15K
|EURUSD
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|294K
|EURUSD
|-52
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +584.10 USD
최악의 거래: -1 923 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +2 600.00 USD
연속 최대 손실: -1 594.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.29 × 7
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.77 × 13
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.78 × 60
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
SalmaMarkets-Live
|2.32 × 25
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
155%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
76
0%
1 470
76%
97%
1.32
10.28
USD
USD
44%
1:200