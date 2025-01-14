SeñalesSecciones
Senja Karesa Putri

GOLD Winner

Senja Karesa Putri
0 comentarios
Fiabilidad
75 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 135%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 458
Transacciones Rentables:
1 106 (75.85%)
Transacciones Irrentables:
352 (24.14%)
Mejor transacción:
584.10 USD
Peor transacción:
-1 922.60 USD
Beneficio Bruto:
60 247.70 USD (1 200 229 pips)
Pérdidas Brutas:
-46 471.29 USD (933 444 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
78 (2 600.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 445.70 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
97.39%
Carga máxima del depósito:
21.95%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.26
Transacciones Largas:
1 229 (84.29%)
Transacciones Cortas:
229 (15.71%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
9.45 USD
Beneficio medio:
54.47 USD
Pérdidas medias:
-132.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 594.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 792.90 USD (8)
Crecimiento al mes:
16.75%
Pronóstico anual:
203.24%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10 973.61 USD (29.97%)
Reducción relativa:
De balance:
41.23% (10 973.61 USD)
De fondos:
44.17% (10 175.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1457
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 14K
EURUSD -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 267K
EURUSD -52
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +584.10 USD
Peor transacción: -1 923 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +2 600.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 594.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.29 × 7
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.77 × 13
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.78 × 60
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 36
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
otros 14...
2025.12.02 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 00:09
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.98% of days out of 462 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 18:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 20:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 07:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
