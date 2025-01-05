SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pro Mix pair 3
Rudy Candra

Pro Mix pair 3

Rudy Candra
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 401%
Exness-Real17
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
819
Kârla kapanan işlemler:
631 (77.04%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (22.95%)
En iyi işlem:
2 172.64 USD
En kötü işlem:
-698.37 USD
Brüt kâr:
14 367.69 USD (1 751 739 pips)
Brüt zarar:
-6 425.29 USD (1 282 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (92.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 221.56 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
98.14%
Maks. mevduat yükü:
37.92%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.53
Alış işlemleri:
484 (59.10%)
Satış işlemleri:
335 (40.90%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
9.70 USD
Ortalama kâr:
22.77 USD
Ortalama zarar:
-34.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-744.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 182.37 USD (2)
Aylık büyüme:
24.73%
Yıllık tahmin:
299.26%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.35 USD
Maksimum:
1 753.81 USD (18.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.29% (1 753.81 USD)
Varlığa göre:
69.97% (5 468.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 383
GBPAUD 182
AUDCAD 132
XAUUSD 117
BTCUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.3K
GBPAUD 344
AUDCAD 258
XAUUSD 6K
BTCUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -20K
GBPAUD 7K
AUDCAD 7.1K
XAUUSD 484K
BTCUSD -8.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 172.64 USD
En kötü işlem: -698 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +92.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -744.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.49 × 1435
Exness-Real16
0.78 × 792
Exness-Real18
1.02 × 189
ICMarketsSC-Live11
3.75 × 8
VTMarkets-Live 8
5.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
5.51 × 91
Axi-US06-Live
6.00 × 1
FxPro.com-Real05
7.25 × 16
Exness-Real9
9.02 × 312
VantageInternational-Live 3
9.78 × 9
RoboForex-ProCent-5
14.76 × 49
VTMarkets-Live
15.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
UltimaMarkets-Live 2
25.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

mix pair GBPUSD, GBPUSD, AUDCAD, XAUUSD...

different strategy for mix pair...

İnceleme yok
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.10 18:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.30 09:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.11 00:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.31 11:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 22:35
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.24 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pro Mix pair 3
Ayda 50 USD
401%
0
0
USD
5.5K
USD
25
99%
819
77%
98%
2.23
9.70
USD
70%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.