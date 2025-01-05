Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 Exness-Real28 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 TitanFX-02 0.00 × 2 XMTrading-Real 12 0.00 × 70 VantageInternational-Demo 0.04 × 559 Exness-Real17 0.49 × 1435 Exness-Real16 0.78 × 792 Exness-Real18 1.02 × 189 ICMarketsSC-Live11 3.75 × 8 VTMarkets-Live 8 5.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 3 5.51 × 91 Axi-US06-Live 6.00 × 1 FxPro.com-Real05 7.25 × 16 Exness-Real9 9.02 × 312 VantageInternational-Live 3 9.78 × 9 RoboForex-ProCent-5 14.76 × 49 VTMarkets-Live 15.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN2 22.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 22.92 × 307 UltimaMarkets-Live 2 25.00 × 1