Trade:
819
Profit Trade:
631 (77.04%)
Loss Trade:
188 (22.95%)
Best Trade:
2 172.64 USD
Worst Trade:
-698.37 USD
Profitto lordo:
14 367.69 USD (1 751 739 pips)
Perdita lorda:
-6 425.29 USD (1 282 131 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (92.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 221.56 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
98.14%
Massimo carico di deposito:
37.92%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.53
Long Trade:
484 (59.10%)
Short Trade:
335 (40.90%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
9.70 USD
Profitto medio:
22.77 USD
Perdita media:
-34.18 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-744.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 182.37 USD (2)
Crescita mensile:
25.41%
Previsione annuale:
308.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
78.35 USD
Massimale:
1 753.81 USD (18.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.29% (1 753.81 USD)
Per equità:
69.97% (5 468.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|383
|GBPAUD
|182
|AUDCAD
|132
|XAUUSD
|117
|BTCUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1.3K
|GBPAUD
|344
|AUDCAD
|258
|XAUUSD
|6K
|BTCUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-20K
|GBPAUD
|7K
|AUDCAD
|7.1K
|XAUUSD
|484K
|BTCUSD
|-8.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real17
|0.49 × 1435
|
Exness-Real16
|0.78 × 792
|
Exness-Real18
|1.02 × 189
|
ICMarketsSC-Live11
|3.75 × 8
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.51 × 91
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
RoboForex-ProCent-5
|14.76 × 49
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
mix pair GBPUSD, GBPUSD, AUDCAD, XAUUSD...
different strategy for mix pair...
