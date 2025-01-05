SegnaliSezioni
Rudy Candra

Pro Mix pair 3

Rudy Candra
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 401%
Exness-Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
819
Profit Trade:
631 (77.04%)
Loss Trade:
188 (22.95%)
Best Trade:
2 172.64 USD
Worst Trade:
-698.37 USD
Profitto lordo:
14 367.69 USD (1 751 739 pips)
Perdita lorda:
-6 425.29 USD (1 282 131 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (92.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 221.56 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
98.14%
Massimo carico di deposito:
37.92%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.53
Long Trade:
484 (59.10%)
Short Trade:
335 (40.90%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
9.70 USD
Profitto medio:
22.77 USD
Perdita media:
-34.18 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-744.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 182.37 USD (2)
Crescita mensile:
25.41%
Previsione annuale:
308.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
78.35 USD
Massimale:
1 753.81 USD (18.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.29% (1 753.81 USD)
Per equità:
69.97% (5 468.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 383
GBPAUD 182
AUDCAD 132
XAUUSD 117
BTCUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.3K
GBPAUD 344
AUDCAD 258
XAUUSD 6K
BTCUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -20K
GBPAUD 7K
AUDCAD 7.1K
XAUUSD 484K
BTCUSD -8.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 172.64 USD
Worst Trade: -698 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +92.54 USD
Massima perdita consecutiva: -744.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.49 × 1435
Exness-Real16
0.78 × 792
Exness-Real18
1.02 × 189
ICMarketsSC-Live11
3.75 × 8
VTMarkets-Live 8
5.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
5.51 × 91
Axi-US06-Live
6.00 × 1
FxPro.com-Real05
7.25 × 16
Exness-Real9
9.02 × 312
VantageInternational-Live 3
9.78 × 9
RoboForex-ProCent-5
14.76 × 49
VTMarkets-Live
15.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
UltimaMarkets-Live 2
25.00 × 1
mix pair GBPUSD, GBPUSD, AUDCAD, XAUUSD...

different strategy for mix pair...

