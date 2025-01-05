SignauxSections
Pro Mix pair 3
Rudy Candra

Pro Mix pair 3

Rudy Candra
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 397%
Exness-Real17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
817
Bénéfice trades:
629 (76.98%)
Perte trades:
188 (23.01%)
Meilleure transaction:
2 172.64 USD
Pire transaction:
-698.37 USD
Bénéfice brut:
14 336.29 USD (1 736 519 pips)
Perte brute:
-6 425.29 USD (1 282 131 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (92.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 221.56 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
98.14%
Charge de dépôt maximale:
37.92%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.51
Longs trades:
482 (59.00%)
Courts trades:
335 (41.00%)
Facteur de profit:
2.23
Rendement attendu:
9.68 USD
Bénéfice moyen:
22.79 USD
Perte moyenne:
-34.18 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-744.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 182.37 USD (2)
Croissance mensuelle:
24.86%
Prévision annuelle:
302.31%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
78.35 USD
Maximal:
1 753.81 USD (18.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.29% (1 753.81 USD)
Par fonds propres:
69.97% (5 468.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 383
GBPAUD 182
AUDCAD 131
XAUUSD 116
BTCUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.3K
GBPAUD 344
AUDCAD 257
XAUUSD 6K
BTCUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -20K
GBPAUD 7K
AUDCAD 7K
XAUUSD 469K
BTCUSD -8.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 172.64 USD
Pire transaction: -698 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +92.54 USD
Perte consécutive maximale: -744.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.49 × 1435
Exness-Real16
0.78 × 792
Exness-Real18
1.02 × 189
ICMarketsSC-Live11
3.75 × 8
VTMarkets-Live 8
5.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
5.51 × 91
Axi-US06-Live
6.00 × 1
FxPro.com-Real05
7.25 × 16
Exness-Real9
9.02 × 312
VantageInternational-Live 3
9.78 × 9
RoboForex-ProCent-5
14.76 × 49
VTMarkets-Live
15.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
UltimaMarkets-Live 2
25.00 × 1
mix pair GBPUSD, GBPUSD, AUDCAD, XAUUSD...

different strategy for mix pair...

Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pro Mix pair 3
50 USD par mois
397%
0
0
USD
4.5K
USD
25
99%
817
76%
98%
2.23
9.68
USD
70%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.