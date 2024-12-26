SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pip Hunter Pro
Jonas Torrevillas

Pip Hunter Pro

Jonas Torrevillas
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 2%
Axi-US05-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
46 (82.14%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (17.86%)
En iyi işlem:
4.61 USD
En kötü işlem:
-14.95 USD
Brüt kâr:
62.15 USD (7 450 pips)
Brüt zarar:
-49.81 USD (6 725 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (19.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.91 USD (14)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
35.95%
Maks. mevduat yükü:
4.24%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
41 (73.21%)
Satış işlemleri:
15 (26.79%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
1.35 USD
Ortalama zarar:
-4.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.95 USD (1)
Aylık büyüme:
0.85%
Yıllık tahmin:
12.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.36 USD
Maksimum:
22.42 USD (4.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.24% (22.42 USD)
Varlığa göre:
2.96% (15.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 10
NZDJPY 7
EURCHF 6
EURCAD 5
USDCAD 5
AUDJPY 5
USDCHF 4
EURUSD 4
EURAUD 3
AUDCAD 2
USDJPY 2
NZDUSD 2
AUDCHF 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY 8
NZDJPY -14
EURCHF 4
EURCAD 11
USDCAD 7
AUDJPY 4
USDCHF 2
EURUSD 1
EURAUD -11
AUDCAD -1
USDJPY 0
NZDUSD 3
AUDCHF 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY 1.2K
NZDJPY -1.9K
EURCHF 338
EURCAD 1.3K
USDCAD 967
AUDJPY 495
USDCHF -19
EURUSD 140
EURAUD -1.6K
AUDCAD -201
USDJPY -124
NZDUSD 262
AUDCHF 31
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.61 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +19.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US05-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.03 × 72
Pepperstone-Edge05
0.05 × 143
PrimusMarkets-Live-3
0.26 × 115
ICMarketsSC-Live18
0.71 × 135
TitanFX-03
0.87 × 30
Pepperstone-Edge07
0.93 × 14
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 46
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
FXFlatMT4-LiveServer
1.58 × 98
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
Axi-US02-Live
2.64 × 698
XMTrading-Real 31
4.39 × 76
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
LQD1-Live01
5.09 × 173
Axi-US09-Live
5.60 × 234
FxPro.com-Real05
8.75 × 4
MaxrichGroup-Real
12.70 × 73
XMGlobal-Real 14
13.63 × 35
Exness-Real19
15.13 × 209
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

This is a trend following strategy on 1H and 4H timeframes. It only uses a max of 2% of your equity per trade with profit target and stop loss placed in all trades. This is a very conservative trading style, so expect to have 2 to 3 trades per week only. No trading during high impact news events and doesn't trade on Fridays as we are trying to avoid weekend holding of trades.


İnceleme yok
2025.09.22 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 00:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 03:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 06:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 06:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 13:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.22 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.15 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pip Hunter Pro
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
512
USD
37
0%
56
82%
36%
1.24
0.22
USD
4%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.