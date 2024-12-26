- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
46 (82.14%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (17.86%)
En iyi işlem:
4.61 USD
En kötü işlem:
-14.95 USD
Brüt kâr:
62.15 USD (7 450 pips)
Brüt zarar:
-49.81 USD (6 725 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (19.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.91 USD (14)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
35.95%
Maks. mevduat yükü:
4.24%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
41 (73.21%)
Satış işlemleri:
15 (26.79%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
1.35 USD
Ortalama zarar:
-4.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.95 USD (1)
Aylık büyüme:
0.85%
Yıllık tahmin:
12.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.36 USD
Maksimum:
22.42 USD (4.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.24% (22.42 USD)
Varlığa göre:
2.96% (15.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY
|10
|NZDJPY
|7
|EURCHF
|6
|EURCAD
|5
|USDCAD
|5
|AUDJPY
|5
|USDCHF
|4
|EURUSD
|4
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|2
|USDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY
|8
|NZDJPY
|-14
|EURCHF
|4
|EURCAD
|11
|USDCAD
|7
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|2
|EURUSD
|1
|EURAUD
|-11
|AUDCAD
|-1
|USDJPY
|0
|NZDUSD
|3
|AUDCHF
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY
|1.2K
|NZDJPY
|-1.9K
|EURCHF
|338
|EURCAD
|1.3K
|USDCAD
|967
|AUDJPY
|495
|USDCHF
|-19
|EURUSD
|140
|EURAUD
|-1.6K
|AUDCAD
|-201
|USDJPY
|-124
|NZDUSD
|262
|AUDCHF
|31
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.61 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +19.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.03 × 72
|
Pepperstone-Edge05
|0.05 × 143
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.26 × 115
|
ICMarketsSC-Live18
|0.71 × 135
|
TitanFX-03
|0.87 × 30
|
Pepperstone-Edge07
|0.93 × 14
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 46
|
Tickmill-Live09
|1.11 × 1395
|
FXFlatMT4-LiveServer
|1.58 × 98
|
EightcapLtd-Real-4
|2.50 × 18
|
Axi-US02-Live
|2.64 × 698
|
XMTrading-Real 31
|4.39 × 76
|
XMGlobal-Real 23
|4.50 × 2
|
Exness-Real11
|4.82 × 738
|
LQD1-Live01
|5.09 × 173
|
Axi-US09-Live
|5.60 × 234
|
FxPro.com-Real05
|8.75 × 4
|
MaxrichGroup-Real
|12.70 × 73
|
XMGlobal-Real 14
|13.63 × 35
|
Exness-Real19
|15.13 × 209
This is a trend following strategy on 1H and 4H timeframes. It only uses a max of 2% of your equity per trade with profit target and stop loss placed in all trades. This is a very conservative trading style, so expect to have 2 to 3 trades per week only. No trading during high impact news events and doesn't trade on Fridays as we are trying to avoid weekend holding of trades.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
512
USD
USD
37
0%
56
82%
36%
1.24
0.22
USD
USD
4%
1:100