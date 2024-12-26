SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pip Hunter Pro
Jonas Torrevillas

Pip Hunter Pro

Jonas Torrevillas
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 2%
Axi-US05-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
46 (82.14%)
Perte trades:
10 (17.86%)
Meilleure transaction:
4.61 USD
Pire transaction:
-14.95 USD
Bénéfice brut:
62.15 USD (7 450 pips)
Perte brute:
-49.81 USD (6 725 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (19.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.91 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
35.95%
Charge de dépôt maximale:
4.24%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.55
Longs trades:
41 (73.21%)
Courts trades:
15 (26.79%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
1.35 USD
Perte moyenne:
-4.98 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-12.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.95 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.85%
Prévision annuelle:
12.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.36 USD
Maximal:
22.42 USD (4.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.24% (22.42 USD)
Par fonds propres:
2.96% (15.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADJPY 10
NZDJPY 7
EURCHF 6
EURCAD 5
USDCAD 5
AUDJPY 5
USDCHF 4
EURUSD 4
EURAUD 3
AUDCAD 2
USDJPY 2
NZDUSD 2
AUDCHF 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADJPY 8
NZDJPY -14
EURCHF 4
EURCAD 11
USDCAD 7
AUDJPY 4
USDCHF 2
EURUSD 1
EURAUD -11
AUDCAD -1
USDJPY 0
NZDUSD 3
AUDCHF 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADJPY 1.2K
NZDJPY -1.9K
EURCHF 338
EURCAD 1.3K
USDCAD 967
AUDJPY 495
USDCHF -19
EURUSD 140
EURAUD -1.6K
AUDCAD -201
USDJPY -124
NZDUSD 262
AUDCHF 31
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.61 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +19.91 USD
Perte consécutive maximale: -12.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US05-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US05-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.03 × 72
Pepperstone-Edge05
0.05 × 143
PrimusMarkets-Live-3
0.26 × 115
ICMarketsSC-Live18
0.71 × 135
TitanFX-03
0.87 × 30
Pepperstone-Edge07
0.93 × 14
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 46
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
FXFlatMT4-LiveServer
1.58 × 98
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
Axi-US02-Live
2.64 × 698
XMTrading-Real 31
4.39 × 76
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
LQD1-Live01
5.09 × 173
Axi-US09-Live
5.60 × 234
FxPro.com-Real05
8.75 × 4
MaxrichGroup-Real
12.70 × 73
XMGlobal-Real 14
13.63 × 35
Exness-Real19
15.13 × 209
This is a trend following strategy on 1H and 4H timeframes. It only uses a max of 2% of your equity per trade with profit target and stop loss placed in all trades. This is a very conservative trading style, so expect to have 2 to 3 trades per week only. No trading during high impact news events and doesn't trade on Fridays as we are trying to avoid weekend holding of trades.


Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pip Hunter Pro
30 USD par mois
2%
0
0
USD
512
USD
37
0%
56
82%
36%
1.24
0.22
USD
4%
1:100
Copier

