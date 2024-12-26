- Croissance
Trades:
56
Bénéfice trades:
46 (82.14%)
Perte trades:
10 (17.86%)
Meilleure transaction:
4.61 USD
Pire transaction:
-14.95 USD
Bénéfice brut:
62.15 USD (7 450 pips)
Perte brute:
-49.81 USD (6 725 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (19.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.91 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
35.95%
Charge de dépôt maximale:
4.24%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.55
Longs trades:
41 (73.21%)
Courts trades:
15 (26.79%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
1.35 USD
Perte moyenne:
-4.98 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-12.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.95 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.85%
Prévision annuelle:
12.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.36 USD
Maximal:
22.42 USD (4.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.24% (22.42 USD)
Par fonds propres:
2.96% (15.66 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|CADJPY
|10
|NZDJPY
|7
|EURCHF
|6
|EURCAD
|5
|USDCAD
|5
|AUDJPY
|5
|USDCHF
|4
|EURUSD
|4
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|2
|USDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|CADJPY
|8
|NZDJPY
|-14
|EURCHF
|4
|EURCAD
|11
|USDCAD
|7
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|2
|EURUSD
|1
|EURAUD
|-11
|AUDCAD
|-1
|USDJPY
|0
|NZDUSD
|3
|AUDCHF
|0
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|CADJPY
|1.2K
|NZDJPY
|-1.9K
|EURCHF
|338
|EURCAD
|1.3K
|USDCAD
|967
|AUDJPY
|495
|USDCHF
|-19
|EURUSD
|140
|EURAUD
|-1.6K
|AUDCAD
|-201
|USDJPY
|-124
|NZDUSD
|262
|AUDCHF
|31
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +4.61 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +19.91 USD
Perte consécutive maximale: -12.18 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US05-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Axi-US05-Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live23
|0.03 × 72
Pepperstone-Edge05
|0.05 × 143
PrimusMarkets-Live-3
|0.26 × 115
ICMarketsSC-Live18
|0.71 × 135
TitanFX-03
|0.87 × 30
Pepperstone-Edge07
|0.93 × 14
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 46
Tickmill-Live09
|1.11 × 1395
FXFlatMT4-LiveServer
|1.58 × 98
EightcapLtd-Real-4
|2.50 × 18
Axi-US02-Live
|2.64 × 698
XMTrading-Real 31
|4.39 × 76
XMGlobal-Real 23
|4.50 × 2
Exness-Real11
|4.82 × 738
LQD1-Live01
|5.09 × 173
Axi-US09-Live
|5.60 × 234
FxPro.com-Real05
|8.75 × 4
MaxrichGroup-Real
|12.70 × 73
XMGlobal-Real 14
|13.63 × 35
Exness-Real19
|15.13 × 209
This is a trend following strategy on 1H and 4H timeframes. It only uses a max of 2% of your equity per trade with profit target and stop loss placed in all trades. This is a very conservative trading style, so expect to have 2 to 3 trades per week only. No trading during high impact news events and doesn't trade on Fridays as we are trying to avoid weekend holding of trades.
