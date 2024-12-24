- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
656
Kârla kapanan işlemler:
550 (83.84%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (16.16%)
En iyi işlem:
3 429.64 USD
En kötü işlem:
-4 676.11 USD
Brüt kâr:
91 231.87 USD (5 406 822 pips)
Brüt zarar:
-54 820.13 USD (4 355 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (984.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 867.31 USD (12)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
3.49%
Maks. mevduat yükü:
158.03%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
4.19
Alış işlemleri:
336 (51.22%)
Satış işlemleri:
320 (48.78%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
55.51 USD
Ortalama kâr:
165.88 USD
Ortalama zarar:
-517.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 972.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 676.11 USD (1)
Aylık büyüme:
37.64%
Yıllık tahmin:
456.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.97 USD
Maksimum:
8 691.59 USD (23.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.82% (3 956.83 USD)
Varlığa göre:
36.12% (603.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|656
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.1M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 429.64 USD
En kötü işlem: -4 676 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +984.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 972.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
For more information please visit https://t.me/thewilisEA
For Buy this EA visit https://sociabuzz.com/yugi27/shop
https://www.mql5.com/en/market/product/149790?source=Site+Profile+Seller#description
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
40
100%
656
83%
3%
1.66
55.51
USD
USD
84%
1:500