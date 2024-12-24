SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / The Wilis EA
Indra Yugi

The Wilis EA

Indra Yugi
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 43%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
656
Kârla kapanan işlemler:
550 (83.84%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (16.16%)
En iyi işlem:
3 429.64 USD
En kötü işlem:
-4 676.11 USD
Brüt kâr:
91 231.87 USD (5 406 822 pips)
Brüt zarar:
-54 820.13 USD (4 355 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (984.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 867.31 USD (12)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
3.49%
Maks. mevduat yükü:
158.03%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
4.19
Alış işlemleri:
336 (51.22%)
Satış işlemleri:
320 (48.78%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
55.51 USD
Ortalama kâr:
165.88 USD
Ortalama zarar:
-517.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 972.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 676.11 USD (1)
Aylık büyüme:
37.64%
Yıllık tahmin:
456.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.97 USD
Maksimum:
8 691.59 USD (23.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.82% (3 956.83 USD)
Varlığa göre:
36.12% (603.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 656
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.1M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 429.64 USD
En kötü işlem: -4 676 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +984.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 972.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
İnceleme yok
2025.09.27 04:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 22:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 15:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 13:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 09:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 17:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 17:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.15 10:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 01:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.14 01:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 18:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.04 16:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.28 15:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2024.12.29 21:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.29 07:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.12.27 10:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2024.12.27 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.