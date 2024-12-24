СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / The Wilis EA
Indra Yugi

The Wilis EA

Indra Yugi
0 отзывов
Надежность
55 недель
1 / 95 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 192%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
743
Прибыльных трейдов:
622 (83.71%)
Убыточных трейдов:
121 (16.29%)
Лучший трейд:
4 987.58 USD
Худший трейд:
-7 739.62 USD
Общая прибыль:
136 852.27 USD (6 214 785 pips)
Общий убыток:
-92 821.39 USD (4 837 518 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (984.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 115.84 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
2.49%
Макс. загрузка депозита:
158.03%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
2.97
Длинных трейдов:
376 (50.61%)
Коротких трейдов:
367 (49.39%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
59.26 USD
Средняя прибыль:
220.02 USD
Средний убыток:
-767.12 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 972.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 739.62 USD (1)
Прирост в месяц:
88.99%
Годовой прогноз:
1 079.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.97 USD
Максимальная:
14 801.01 USD (29.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.82% (3 956.83 USD)
По эквити:
36.12% (603.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 743
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 1.4M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 987.58 USD
Худший трейд: -7 740 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +984.52 USD
Макс. убыток в серии: -1 972.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
For Buy this EA visit 

https://www.mql5.com/en/market/product/149790?source=Site+Profile+Seller#description

Нет отзывов
2026.01.05 00:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 23:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 14:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 04:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 21:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 04:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 22:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 15:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 13:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 09:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 17:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.