- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
743
Прибыльных трейдов:
622 (83.71%)
Убыточных трейдов:
121 (16.29%)
Лучший трейд:
4 987.58 USD
Худший трейд:
-7 739.62 USD
Общая прибыль:
136 852.27 USD (6 214 785 pips)
Общий убыток:
-92 821.39 USD (4 837 518 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (984.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 115.84 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
2.49%
Макс. загрузка депозита:
158.03%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
2.97
Длинных трейдов:
376 (50.61%)
Коротких трейдов:
367 (49.39%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
59.26 USD
Средняя прибыль:
220.02 USD
Средний убыток:
-767.12 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 972.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 739.62 USD (1)
Прирост в месяц:
88.99%
Годовой прогноз:
1 079.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.97 USD
Максимальная:
14 801.01 USD (29.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.82% (3 956.83 USD)
По эквити:
36.12% (603.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|743
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|1.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 987.58 USD
Худший трейд: -7 740 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +984.52 USD
Макс. убыток в серии: -1 972.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
Нет отзывов
