Indra Yugi

The Wilis EA

Indra Yugi
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 43%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
656
Bénéfice trades:
550 (83.84%)
Perte trades:
106 (16.16%)
Meilleure transaction:
3 429.64 USD
Pire transaction:
-4 676.11 USD
Bénéfice brut:
91 231.87 USD (5 406 822 pips)
Perte brute:
-54 820.13 USD (4 355 892 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (984.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 867.31 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
3.49%
Charge de dépôt maximale:
158.03%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
42 minutes
Facteur de récupération:
4.19
Longs trades:
336 (51.22%)
Courts trades:
320 (48.78%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
55.51 USD
Bénéfice moyen:
165.88 USD
Perte moyenne:
-517.17 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 972.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 676.11 USD (1)
Croissance mensuelle:
60.36%
Prévision annuelle:
732.36%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.97 USD
Maximal:
8 691.59 USD (23.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.82% (3 956.83 USD)
Par fonds propres:
36.12% (603.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 656
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1.1M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 429.64 USD
Pire transaction: -4 676 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +984.52 USD
Perte consécutive maximale: -1 972.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
For more information please visit https://t.me/thewilisEA

For Buy this EA visit https://sociabuzz.com/yugi27/shop

https://www.mql5.com/en/market/product/149790?source=Site+Profile+Seller#description

Aucun avis
2025.08.05 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 22:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 15:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 13:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 09:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 17:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 17:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.15 10:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 01:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.14 01:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 18:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.04 16:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.28 15:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2024.12.29 21:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.29 07:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.12.27 10:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2024.12.27 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.25 22:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
