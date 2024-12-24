シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / The Wilis EA
Indra Yugi

The Wilis EA

Indra Yugi
レビュー0件
信頼性
55週間
1 / 95 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 192%
Weltrade-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
743
利益トレード:
622 (83.71%)
損失トレード:
121 (16.29%)
ベストトレード:
4 987.58 USD
最悪のトレード:
-7 739.62 USD
総利益:
136 852.27 USD (6 214 785 pips)
総損失:
-92 821.39 USD (4 837 518 pips)
最大連続の勝ち:
21 (984.52 USD)
最大連続利益:
14 115.84 USD (13)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
2.49%
最大入金額:
158.03%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
2.97
長いトレード:
376 (50.61%)
短いトレード:
367 (49.39%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
59.26 USD
平均利益:
220.02 USD
平均損失:
-767.12 USD
最大連続の負け:
3 (-1 972.78 USD)
最大連続損失:
-7 739.62 USD (1)
月間成長:
88.99%
年間予想:
1 079.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.97 USD
最大の:
14 801.01 USD (29.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
83.82% (3 956.83 USD)
エクイティによる:
36.12% (603.21 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 743
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 1.4M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 987.58 USD
最悪のトレード: -7 740 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +984.52 USD
最大連続損失: -1 972.78 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください