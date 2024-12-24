- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
743
利益トレード:
622 (83.71%)
損失トレード:
121 (16.29%)
ベストトレード:
4 987.58 USD
最悪のトレード:
-7 739.62 USD
総利益:
136 852.27 USD (6 214 785 pips)
総損失:
-92 821.39 USD (4 837 518 pips)
最大連続の勝ち:
21 (984.52 USD)
最大連続利益:
14 115.84 USD (13)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
2.49%
最大入金額:
158.03%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
2.97
長いトレード:
376 (50.61%)
短いトレード:
367 (49.39%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
59.26 USD
平均利益:
220.02 USD
平均損失:
-767.12 USD
最大連続の負け:
3 (-1 972.78 USD)
最大連続損失:
-7 739.62 USD (1)
月間成長:
88.99%
年間予想:
1 079.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.97 USD
最大の:
14 801.01 USD (29.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
83.82% (3 956.83 USD)
エクイティによる:
36.12% (603.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|743
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|1.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 987.58 USD
最悪のトレード: -7 740 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +984.52 USD
最大連続損失: -1 972.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
