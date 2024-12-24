- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
656
Profit Trade:
550 (83.84%)
Loss Trade:
106 (16.16%)
Best Trade:
3 429.64 USD
Worst Trade:
-4 676.11 USD
Profitto lordo:
91 231.87 USD (5 406 822 pips)
Perdita lorda:
-54 820.13 USD (4 355 892 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (984.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 867.31 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
3.49%
Massimo carico di deposito:
158.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
4.19
Long Trade:
336 (51.22%)
Short Trade:
320 (48.78%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
55.51 USD
Profitto medio:
165.88 USD
Perdita media:
-517.17 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 972.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 676.11 USD (1)
Crescita mensile:
45.01%
Previsione annuale:
546.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.97 USD
Massimale:
8 691.59 USD (23.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.82% (3 956.83 USD)
Per equità:
36.12% (603.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|656
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.1M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 429.64 USD
Worst Trade: -4 676 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +984.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1 972.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
