Indra Yugi

The Wilis EA

Indra Yugi
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 43%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
656
Profit Trade:
550 (83.84%)
Loss Trade:
106 (16.16%)
Best Trade:
3 429.64 USD
Worst Trade:
-4 676.11 USD
Profitto lordo:
91 231.87 USD (5 406 822 pips)
Perdita lorda:
-54 820.13 USD (4 355 892 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (984.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 867.31 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
3.49%
Massimo carico di deposito:
158.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
4.19
Long Trade:
336 (51.22%)
Short Trade:
320 (48.78%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
55.51 USD
Profitto medio:
165.88 USD
Perdita media:
-517.17 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 972.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 676.11 USD (1)
Crescita mensile:
45.01%
Previsione annuale:
546.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.97 USD
Massimale:
8 691.59 USD (23.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.82% (3 956.83 USD)
Per equità:
36.12% (603.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 656
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.1M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 429.64 USD
Worst Trade: -4 676 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +984.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1 972.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
Non ci sono recensioni
2025.09.27 04:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 22:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 15:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 13:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 09:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 17:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 17:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.15 10:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 01:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.14 01:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 18:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.04 16:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.28 15:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2024.12.29 21:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.29 07:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.12.27 10:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2024.12.27 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.