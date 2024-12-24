- 成长
交易:
743
盈利交易:
622 (83.71%)
亏损交易:
121 (16.29%)
最好交易:
4 987.58 USD
最差交易:
-7 739.62 USD
毛利:
136 852.27 USD (6 214 785 pips)
毛利亏损:
-92 821.39 USD (4 837 518 pips)
最大连续赢利:
21 (984.52 USD)
最大连续盈利:
14 115.84 USD (13)
夏普比率:
0.15
交易活动:
2.49%
最大入金加载:
158.03%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
2.97
长期交易:
376 (50.61%)
短期交易:
367 (49.39%)
利润因子:
1.47
预期回报:
59.26 USD
平均利润:
220.02 USD
平均损失:
-767.12 USD
最大连续失误:
3 (-1 972.78 USD)
最大连续亏损:
-7 739.62 USD (1)
每月增长:
88.99%
年度预测:
1 079.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
28.97 USD
最大值:
14 801.01 USD (29.47%)
相对跌幅:
结余:
83.82% (3 956.83 USD)
净值:
36.12% (603.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|743
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|1.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 987.58 USD
最差交易: -7 740 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +984.52 USD
最大连续亏损: -1 972.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
For Buy this EA visit
https://www.mql5.com/en/market/product/149790?source=Site+Profile+Seller#description
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
192%
1
95
USD
USD
1.8K
USD
USD
55
100%
743
83%
2%
1.47
59.26
USD
USD
84%
1:500