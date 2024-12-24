SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / The Wilis EA
Indra Yugi

The Wilis EA

Indra Yugi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
55 Wochen
1 / 95 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 192%
Weltrade-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
743
Gewinntrades:
622 (83.71%)
Verlusttrades:
121 (16.29%)
Bester Trade:
4 987.58 USD
Schlechtester Trade:
-7 739.62 USD
Bruttoprofit:
136 852.27 USD (6 214 785 pips)
Bruttoverlust:
-92 821.39 USD (4 837 518 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (984.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14 115.84 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
2.49%
Max deposit load:
158.03%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
2.97
Long-Positionen:
376 (50.61%)
Short-Positionen:
367 (49.39%)
Profit-Faktor:
1.47
Mathematische Gewinnerwartung:
59.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
220.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-767.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 972.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 739.62 USD (1)
Wachstum pro Monat :
88.99%
Jahresprognose:
1 079.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
28.97 USD
Maximaler:
14 801.01 USD (29.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
83.82% (3 956.83 USD)
Kapital:
36.12% (603.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 743
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 1.4M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 987.58 USD
Schlechtester Trade: -7 740 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +984.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 972.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen


For Buy this EA visit 

https://www.mql5.com/en/market/product/149790?source=Site+Profile+Seller#description

Keine Bewertungen
2026.01.05 00:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 23:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 14:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 04:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 21:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 04:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 22:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 15:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 13:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 09:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 17:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
The Wilis EA
30 USD pro Monat
192%
1
95
USD
1.8K
USD
55
100%
743
83%
2%
1.47
59.26
USD
84%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.