- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
743
Gewinntrades:
622 (83.71%)
Verlusttrades:
121 (16.29%)
Bester Trade:
4 987.58 USD
Schlechtester Trade:
-7 739.62 USD
Bruttoprofit:
136 852.27 USD (6 214 785 pips)
Bruttoverlust:
-92 821.39 USD (4 837 518 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (984.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14 115.84 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
2.49%
Max deposit load:
158.03%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
2.97
Long-Positionen:
376 (50.61%)
Short-Positionen:
367 (49.39%)
Profit-Faktor:
1.47
Mathematische Gewinnerwartung:
59.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
220.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-767.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 972.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 739.62 USD (1)
Wachstum pro Monat :
88.99%
Jahresprognose:
1 079.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
28.97 USD
Maximaler:
14 801.01 USD (29.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
83.82% (3 956.83 USD)
Kapital:
36.12% (603.21 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|743
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|1.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 987.58 USD
Schlechtester Trade: -7 740 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +984.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 972.78 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
