리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 3 0.00 × 507 VantageInternational-Live 16 0.00 × 78 ZeroMarkets-Live-1 0.00 × 12 VantageInternational-Live 20 0.00 × 11 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 12 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 8 TitanFX-02 0.00 × 1 EightcapLtd-Real-4 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live04 0.02 × 133 ICMarketsSC-Live22 0.45 × 49 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오