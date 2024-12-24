- 성장
트레이드:
743
이익 거래:
622 (83.71%)
손실 거래:
121 (16.29%)
최고의 거래:
4 987.58 USD
최악의 거래:
-7 739.62 USD
총 수익:
136 852.27 USD (6 214 785 pips)
총 손실:
-92 821.39 USD (4 837 518 pips)
연속 최대 이익:
21 (984.52 USD)
연속 최대 이익:
14 115.84 USD (13)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
2.49%
최대 입금량:
158.03%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
38 분
회복 요인:
2.97
롱(주식매수):
376 (50.61%)
숏(주식차입매도):
367 (49.39%)
수익 요인:
1.47
기대수익:
59.26 USD
평균 이익:
220.02 USD
평균 손실:
-767.12 USD
연속 최대 손실:
3 (-1 972.78 USD)
연속 최대 손실:
-7 739.62 USD (1)
월별 성장률:
88.99%
연간 예측:
1 079.75%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
28.97 USD
최대한의:
14 801.01 USD (29.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
83.82% (3 956.83 USD)
자본금별:
36.12% (603.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|743
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|1.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 987.58 USD
최악의 거래: -7 740 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +984.52 USD
연속 최대 손실: -1 972.78 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
For Buy this EA visit
https://www.mql5.com/en/market/product/149790?source=Site+Profile+Seller#description
