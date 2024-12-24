SeñalesSecciones
Indra Yugi

The Wilis EA

Indra Yugi
Fiabilidad
55 semanas
1 / 95 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 192%
Weltrade-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
743
Transacciones Rentables:
622 (83.71%)
Transacciones Irrentables:
121 (16.29%)
Mejor transacción:
4 987.58 USD
Peor transacción:
-7 739.62 USD
Beneficio Bruto:
136 852.27 USD (6 214 785 pips)
Pérdidas Brutas:
-92 821.39 USD (4 837 518 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (984.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
14 115.84 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
2.49%
Carga máxima del depósito:
158.03%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
2.97
Transacciones Largas:
376 (50.61%)
Transacciones Cortas:
367 (49.39%)
Factor de Beneficio:
1.47
Beneficio Esperado:
59.26 USD
Beneficio medio:
220.02 USD
Pérdidas medias:
-767.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1 972.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 739.62 USD (1)
Crecimiento al mes:
88.59%
Pronóstico anual:
1 074.86%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
28.97 USD
Máxima:
14 801.01 USD (29.47%)
Reducción relativa:
De balance:
83.82% (3 956.83 USD)
De fondos:
36.12% (603.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 743
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 1.4M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 987.58 USD
Peor transacción: -7 740 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +984.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 972.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
For Buy this EA visit 

https://www.mql5.com/en/market/product/149790?source=Site+Profile+Seller#description

