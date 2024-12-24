- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
743
Transacciones Rentables:
622 (83.71%)
Transacciones Irrentables:
121 (16.29%)
Mejor transacción:
4 987.58 USD
Peor transacción:
-7 739.62 USD
Beneficio Bruto:
136 852.27 USD (6 214 785 pips)
Pérdidas Brutas:
-92 821.39 USD (4 837 518 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (984.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
14 115.84 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
2.49%
Carga máxima del depósito:
158.03%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
2.97
Transacciones Largas:
376 (50.61%)
Transacciones Cortas:
367 (49.39%)
Factor de Beneficio:
1.47
Beneficio Esperado:
59.26 USD
Beneficio medio:
220.02 USD
Pérdidas medias:
-767.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1 972.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 739.62 USD (1)
Crecimiento al mes:
88.59%
Pronóstico anual:
1 074.86%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
28.97 USD
Máxima:
14 801.01 USD (29.47%)
Reducción relativa:
De balance:
83.82% (3 956.83 USD)
De fondos:
36.12% (603.21 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|743
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|1.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4 987.58 USD
Peor transacción: -7 740 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +984.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 972.78 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
