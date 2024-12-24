SinaisSeções
Indra Yugi

The Wilis EA

Indra Yugi
Confiabilidade
55 semanas
1 / 95 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 192%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
743
Negociações com lucro:
622 (83.71%)
Negociações com perda:
121 (16.29%)
Melhor negociação:
4 987.58 USD
Pior negociação:
-7 739.62 USD
Lucro bruto:
136 852.27 USD (6 214 785 pips)
Perda bruta:
-92 821.39 USD (4 837 518 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (984.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14 115.84 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
2.49%
Depósito máximo carregado:
158.03%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
2.97
Negociações longas:
376 (50.61%)
Negociações curtas:
367 (49.39%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
59.26 USD
Lucro médio:
220.02 USD
Perda média:
-767.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 972.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 739.62 USD (1)
Crescimento mensal:
88.99%
Previsão anual:
1 079.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.97 USD
Máximo:
14 801.01 USD (29.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
83.82% (3 956.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.12% (603.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 743
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 1.4M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 987.58 USD
Pior negociação: -7 740 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +984.52 USD
Máxima perda consecutiva: -1 972.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
For Buy this EA visit 

https://www.mql5.com/en/market/product/149790?source=Site+Profile+Seller#description

