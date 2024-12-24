- Crescimento
Negociações:
743
Negociações com lucro:
622 (83.71%)
Negociações com perda:
121 (16.29%)
Melhor negociação:
4 987.58 USD
Pior negociação:
-7 739.62 USD
Lucro bruto:
136 852.27 USD (6 214 785 pips)
Perda bruta:
-92 821.39 USD (4 837 518 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (984.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14 115.84 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
2.49%
Depósito máximo carregado:
158.03%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
2.97
Negociações longas:
376 (50.61%)
Negociações curtas:
367 (49.39%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
59.26 USD
Lucro médio:
220.02 USD
Perda média:
-767.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 972.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 739.62 USD (1)
Crescimento mensal:
88.99%
Previsão anual:
1 079.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.97 USD
Máximo:
14 801.01 USD (29.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
83.82% (3 956.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.12% (603.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|743
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|1.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 987.58 USD
Pior negociação: -7 740 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +984.52 USD
Máxima perda consecutiva: -1 972.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
Sem comentários
