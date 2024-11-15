- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
525
Kârla kapanan işlemler:
347 (66.09%)
Zararla kapanan işlemler:
178 (33.90%)
En iyi işlem:
66.63 USD
En kötü işlem:
-51.44 USD
Brüt kâr:
1 705.88 USD (163 678 pips)
Brüt zarar:
-987.93 USD (94 730 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (58.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
173.31 USD (8)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
5.31
Alış işlemleri:
221 (42.10%)
Satış işlemleri:
304 (57.90%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
1.37 USD
Ortalama kâr:
4.92 USD
Ortalama zarar:
-5.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-46.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-110.15 USD (5)
Aylık büyüme:
6.98%
Yıllık tahmin:
86.69%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
135.13 USD (13.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.80% (123.50 USD)
Varlığa göre:
81.64% (701.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|128
|NZDUSD
|76
|AUDUSD
|74
|USDCHF
|72
|USDCAD
|58
|USDJPY
|48
|GBPUSD
|48
|BRENT
|8
|XAUUSD
|8
|XAGUSD
|5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|376
|NZDUSD
|38
|AUDUSD
|15
|USDCHF
|53
|USDCAD
|12
|USDJPY
|52
|GBPUSD
|29
|BRENT
|38
|XAUUSD
|94
|XAGUSD
|10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|39K
|NZDUSD
|5.4K
|AUDUSD
|4.3K
|USDCHF
|3.4K
|USDCAD
|4.3K
|USDJPY
|3K
|GBPUSD
|3.9K
|BRENT
|387
|XAUUSD
|9.7K
|XAGUSD
|359
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +66.63 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +58.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
TitanFX-06
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 155
|
Exness-Real17
|0.30 × 404
|
ThreeTrader-Live
|0.36 × 193
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 663
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 18
|
ICMarketsSC-Live19
|0.64 × 69
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live33
|0.74 × 42
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.11 × 9
|
RoboForex-ECN-3
|1.14 × 605
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
171%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
49
99%
525
66%
100%
1.72
1.37
USD
USD
82%
1:500