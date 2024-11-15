- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
638
盈利交易:
421 (65.98%)
亏损交易:
217 (34.01%)
最好交易:
66.63 USD
最差交易:
-51.44 USD
毛利:
1 904.21 USD (187 077 pips)
毛利亏损:
-1 101.74 USD (105 185 pips)
最大连续赢利:
13 (58.17 USD)
最大连续盈利:
173.31 USD (8)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
23.20%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
6 天
采收率:
5.94
长期交易:
269 (42.16%)
短期交易:
369 (57.84%)
利润因子:
1.73
预期回报:
1.26 USD
平均利润:
4.52 USD
平均损失:
-5.08 USD
最大连续失误:
6 (-46.81 USD)
最大连续亏损:
-110.15 USD (5)
每月增长:
1.94%
年度预测:
25.74%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
135.13 USD (13.89%)
相对跌幅:
结余:
15.80% (123.50 USD)
净值:
81.64% (701.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|155
|USDCHF
|98
|NZDUSD
|89
|AUDUSD
|85
|USDCAD
|70
|USDJPY
|64
|GBPUSD
|56
|BRENT
|8
|XAUUSD
|8
|XAGUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|411
|USDCHF
|52
|NZDUSD
|43
|AUDUSD
|19
|USDCAD
|16
|USDJPY
|81
|GBPUSD
|39
|BRENT
|38
|XAUUSD
|94
|XAGUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|43K
|USDCHF
|3.9K
|NZDUSD
|6K
|AUDUSD
|4.9K
|USDCAD
|5.3K
|USDJPY
|8.6K
|GBPUSD
|4.9K
|BRENT
|387
|XAUUSD
|9.7K
|XAGUSD
|359
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +66.63 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +58.17 USD
最大连续亏损: -46.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
TitanFX-06
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 155
|
Exness-Real17
|0.30 × 404
|
ThreeTrader-Live
|0.36 × 193
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 663
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 18
|
ICMarketsSC-Live19
|0.64 × 69
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live33
|0.74 × 42
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.11 × 9
|
RoboForex-ECN-3
|1.14 × 605
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
