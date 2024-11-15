SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Algorithmic trade
Mikhail Syrtsev

Algorithmic trade

Mikhail Syrtsev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
63 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 187%
RoboForex-ECN-3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
640
Gewinntrades:
422 (65.93%)
Verlusttrades:
218 (34.06%)
Bester Trade:
66.63 USD
Schlechtester Trade:
-51.44 USD
Bruttoprofit:
1 908.25 USD (187 482 pips)
Bruttoverlust:
-1 103.06 USD (105 314 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (58.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
173.31 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
23.20%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
5.96
Long-Positionen:
269 (42.03%)
Short-Positionen:
371 (57.97%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
1.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-46.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-110.15 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.95%
Jahresprognose:
23.64%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
135.13 USD (13.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.80% (123.50 USD)
Kapital:
81.64% (701.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 155
USDCHF 98
NZDUSD 91
AUDUSD 85
USDCAD 70
USDJPY 64
GBPUSD 56
BRENT 8
XAUUSD 8
XAGUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 411
USDCHF 52
NZDUSD 45
AUDUSD 19
USDCAD 16
USDJPY 81
GBPUSD 39
BRENT 38
XAUUSD 94
XAGUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 43K
USDCHF 3.9K
NZDUSD 6.3K
AUDUSD 4.9K
USDCAD 5.3K
USDJPY 8.6K
GBPUSD 4.9K
BRENT 387
XAUUSD 9.7K
XAGUSD 359
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +66.63 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -46.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
TitanFX-06
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 155
Exness-Real17
0.30 × 404
ThreeTrader-Live
0.36 × 193
RoboForex-ECN
0.41 × 663
Tickmill-Live10
0.50 × 18
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 69
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live33
0.74 × 42
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.11 × 9
RoboForex-ECN-3
1.14 × 605
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
noch 69 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 08:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 04:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 12:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 02:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 18:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Algorithmic trade
30 USD pro Monat
187%
0
0
USD
1.5K
USD
63
99%
640
65%
100%
1.72
1.26
USD
82%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.