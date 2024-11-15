シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Algorithmic trade
Mikhail Syrtsev

Algorithmic trade

Mikhail Syrtsev
レビュー0件
信頼性
62週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 187%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
638
利益トレード:
421 (65.98%)
損失トレード:
217 (34.01%)
ベストトレード:
66.63 USD
最悪のトレード:
-51.44 USD
総利益:
1 904.21 USD (187 077 pips)
総損失:
-1 101.74 USD (105 185 pips)
最大連続の勝ち:
13 (58.17 USD)
最大連続利益:
173.31 USD (8)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
23.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
5.94
長いトレード:
269 (42.16%)
短いトレード:
369 (57.84%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
1.26 USD
平均利益:
4.52 USD
平均損失:
-5.08 USD
最大連続の負け:
6 (-46.81 USD)
最大連続損失:
-110.15 USD (5)
月間成長:
1.76%
年間予想:
21.40%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
135.13 USD (13.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.80% (123.50 USD)
エクイティによる:
81.64% (701.33 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 155
USDCHF 98
NZDUSD 89
AUDUSD 85
USDCAD 70
USDJPY 64
GBPUSD 56
BRENT 8
XAUUSD 8
XAGUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 411
USDCHF 52
NZDUSD 43
AUDUSD 19
USDCAD 16
USDJPY 81
GBPUSD 39
BRENT 38
XAUUSD 94
XAGUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 43K
USDCHF 3.9K
NZDUSD 6K
AUDUSD 4.9K
USDCAD 5.3K
USDJPY 8.6K
GBPUSD 4.9K
BRENT 387
XAUUSD 9.7K
XAGUSD 359
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +66.63 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +58.17 USD
最大連続損失: -46.81 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
TitanFX-06
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 155
Exness-Real17
0.30 × 404
ThreeTrader-Live
0.36 × 193
RoboForex-ECN
0.41 × 663
Tickmill-Live10
0.50 × 18
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 69
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live33
0.74 × 42
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.11 × 9
RoboForex-ECN-3
1.14 × 605
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
69 より多く...
レビューなし
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 08:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 04:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 12:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 02:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 18:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください