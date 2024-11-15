- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
638
利益トレード:
421 (65.98%)
損失トレード:
217 (34.01%)
ベストトレード:
66.63 USD
最悪のトレード:
-51.44 USD
総利益:
1 904.21 USD (187 077 pips)
総損失:
-1 101.74 USD (105 185 pips)
最大連続の勝ち:
13 (58.17 USD)
最大連続利益:
173.31 USD (8)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
23.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
5.94
長いトレード:
269 (42.16%)
短いトレード:
369 (57.84%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
1.26 USD
平均利益:
4.52 USD
平均損失:
-5.08 USD
最大連続の負け:
6 (-46.81 USD)
最大連続損失:
-110.15 USD (5)
月間成長:
1.76%
年間予想:
21.40%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
135.13 USD (13.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.80% (123.50 USD)
エクイティによる:
81.64% (701.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|155
|USDCHF
|98
|NZDUSD
|89
|AUDUSD
|85
|USDCAD
|70
|USDJPY
|64
|GBPUSD
|56
|BRENT
|8
|XAUUSD
|8
|XAGUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|411
|USDCHF
|52
|NZDUSD
|43
|AUDUSD
|19
|USDCAD
|16
|USDJPY
|81
|GBPUSD
|39
|BRENT
|38
|XAUUSD
|94
|XAGUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|43K
|USDCHF
|3.9K
|NZDUSD
|6K
|AUDUSD
|4.9K
|USDCAD
|5.3K
|USDJPY
|8.6K
|GBPUSD
|4.9K
|BRENT
|387
|XAUUSD
|9.7K
|XAGUSD
|359
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +66.63 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +58.17 USD
最大連続損失: -46.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
TitanFX-06
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 155
|
Exness-Real17
|0.30 × 404
|
ThreeTrader-Live
|0.36 × 193
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 663
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 18
|
ICMarketsSC-Live19
|0.64 × 69
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live33
|0.74 × 42
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.11 × 9
|
RoboForex-ECN-3
|1.14 × 605
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
