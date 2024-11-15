SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Algorithmic trade
Mikhail Syrtsev

Algorithmic trade

Mikhail Syrtsev
0 comentarios
Fiabilidad
62 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 187%
RoboForex-ECN-3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
638
Transacciones Rentables:
421 (65.98%)
Transacciones Irrentables:
217 (34.01%)
Mejor transacción:
66.63 USD
Peor transacción:
-51.44 USD
Beneficio Bruto:
1 904.21 USD (187 077 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 101.74 USD (105 185 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (58.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
173.31 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
23.20%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
5.94
Transacciones Largas:
269 (42.16%)
Transacciones Cortas:
369 (57.84%)
Factor de Beneficio:
1.73
Beneficio Esperado:
1.26 USD
Beneficio medio:
4.52 USD
Pérdidas medias:
-5.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-46.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-110.15 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.00%
Pronóstico anual:
25.74%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
135.13 USD (13.89%)
Reducción relativa:
De balance:
15.80% (123.50 USD)
De fondos:
81.64% (701.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 155
USDCHF 98
NZDUSD 89
AUDUSD 85
USDCAD 70
USDJPY 64
GBPUSD 56
BRENT 8
XAUUSD 8
XAGUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 411
USDCHF 52
NZDUSD 43
AUDUSD 19
USDCAD 16
USDJPY 81
GBPUSD 39
BRENT 38
XAUUSD 94
XAGUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 43K
USDCHF 3.9K
NZDUSD 6K
AUDUSD 4.9K
USDCAD 5.3K
USDJPY 8.6K
GBPUSD 4.9K
BRENT 387
XAUUSD 9.7K
XAGUSD 359
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +66.63 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +58.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -46.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
TitanFX-06
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 155
Exness-Real17
0.30 × 404
ThreeTrader-Live
0.36 × 193
RoboForex-ECN
0.41 × 663
Tickmill-Live10
0.50 × 18
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 69
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live33
0.74 × 42
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.11 × 9
RoboForex-ECN-3
1.14 × 605
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
otros 69...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 08:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 04:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 12:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 02:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 18:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Algorithmic trade
30 USD al mes
187%
0
0
USD
1.5K
USD
62
99%
638
65%
100%
1.72
1.26
USD
82%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.