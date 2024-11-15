SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Algorithmic trade
Mikhail Syrtsev

Algorithmic trade

Mikhail Syrtsev
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 171%
RoboForex-ECN-3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
525
Bénéfice trades:
347 (66.09%)
Perte trades:
178 (33.90%)
Meilleure transaction:
66.63 USD
Pire transaction:
-51.44 USD
Bénéfice brut:
1 705.88 USD (163 678 pips)
Perte brute:
-987.93 USD (94 730 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (58.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
173.31 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
23.20%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
5.31
Longs trades:
221 (42.10%)
Courts trades:
304 (57.90%)
Facteur de profit:
1.73
Rendement attendu:
1.37 USD
Bénéfice moyen:
4.92 USD
Perte moyenne:
-5.55 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-46.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-110.15 USD (5)
Croissance mensuelle:
7.15%
Prévision annuelle:
86.69%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
135.13 USD (13.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.80% (123.50 USD)
Par fonds propres:
81.64% (701.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 128
NZDUSD 76
AUDUSD 74
USDCHF 72
USDCAD 58
USDJPY 48
GBPUSD 48
BRENT 8
XAUUSD 8
XAGUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 376
NZDUSD 38
AUDUSD 15
USDCHF 53
USDCAD 12
USDJPY 52
GBPUSD 29
BRENT 38
XAUUSD 94
XAGUSD 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 39K
NZDUSD 5.4K
AUDUSD 4.3K
USDCHF 3.4K
USDCAD 4.3K
USDJPY 3K
GBPUSD 3.9K
BRENT 387
XAUUSD 9.7K
XAGUSD 359
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.63 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +58.17 USD
Perte consécutive maximale: -46.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
TitanFX-06
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 155
Exness-Real17
0.30 × 404
ThreeTrader-Live
0.36 × 193
RoboForex-ECN
0.41 × 663
Tickmill-Live10
0.50 × 18
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 69
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live33
0.74 × 42
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.11 × 9
RoboForex-ECN-3
1.14 × 605
69 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 08:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 04:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 12:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 02:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 18:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Algorithmic trade
30 USD par mois
171%
0
0
USD
1.4K
USD
49
99%
525
66%
100%
1.72
1.37
USD
82%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.