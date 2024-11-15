- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
525
Profit Trade:
347 (66.09%)
Loss Trade:
178 (33.90%)
Best Trade:
66.63 USD
Worst Trade:
-51.44 USD
Profitto lordo:
1 705.88 USD (163 678 pips)
Perdita lorda:
-987.93 USD (94 730 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (58.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.31 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.20%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
5.31
Long Trade:
221 (42.10%)
Short Trade:
304 (57.90%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
4.92 USD
Perdita media:
-5.55 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-46.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.15 USD (5)
Crescita mensile:
7.19%
Previsione annuale:
86.69%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
135.13 USD (13.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.80% (123.50 USD)
Per equità:
81.64% (701.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|128
|NZDUSD
|76
|AUDUSD
|74
|USDCHF
|72
|USDCAD
|58
|USDJPY
|48
|GBPUSD
|48
|BRENT
|8
|XAUUSD
|8
|XAGUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|376
|NZDUSD
|38
|AUDUSD
|15
|USDCHF
|53
|USDCAD
|12
|USDJPY
|52
|GBPUSD
|29
|BRENT
|38
|XAUUSD
|94
|XAGUSD
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|39K
|NZDUSD
|5.4K
|AUDUSD
|4.3K
|USDCHF
|3.4K
|USDCAD
|4.3K
|USDJPY
|3K
|GBPUSD
|3.9K
|BRENT
|387
|XAUUSD
|9.7K
|XAGUSD
|359
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.63 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +58.17 USD
Massima perdita consecutiva: -46.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
TitanFX-06
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 155
|
Exness-Real17
|0.30 × 404
|
ThreeTrader-Live
|0.36 × 193
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 663
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 18
|
ICMarketsSC-Live19
|0.64 × 69
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live33
|0.74 × 42
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.11 × 9
|
RoboForex-ECN-3
|1.14 × 605
69 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
171%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
49
99%
525
66%
100%
1.72
1.37
USD
USD
82%
1:500