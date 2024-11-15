SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Algorithmic trade
Mikhail Syrtsev

Algorithmic trade

Mikhail Syrtsev
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 171%
RoboForex-ECN-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
525
Profit Trade:
347 (66.09%)
Loss Trade:
178 (33.90%)
Best Trade:
66.63 USD
Worst Trade:
-51.44 USD
Profitto lordo:
1 705.88 USD (163 678 pips)
Perdita lorda:
-987.93 USD (94 730 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (58.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.31 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.20%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
5.31
Long Trade:
221 (42.10%)
Short Trade:
304 (57.90%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
4.92 USD
Perdita media:
-5.55 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-46.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.15 USD (5)
Crescita mensile:
7.19%
Previsione annuale:
86.69%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
135.13 USD (13.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.80% (123.50 USD)
Per equità:
81.64% (701.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 128
NZDUSD 76
AUDUSD 74
USDCHF 72
USDCAD 58
USDJPY 48
GBPUSD 48
BRENT 8
XAUUSD 8
XAGUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 376
NZDUSD 38
AUDUSD 15
USDCHF 53
USDCAD 12
USDJPY 52
GBPUSD 29
BRENT 38
XAUUSD 94
XAGUSD 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 39K
NZDUSD 5.4K
AUDUSD 4.3K
USDCHF 3.4K
USDCAD 4.3K
USDJPY 3K
GBPUSD 3.9K
BRENT 387
XAUUSD 9.7K
XAGUSD 359
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.63 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +58.17 USD
Massima perdita consecutiva: -46.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
TitanFX-06
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 155
Exness-Real17
0.30 × 404
ThreeTrader-Live
0.36 × 193
RoboForex-ECN
0.41 × 663
Tickmill-Live10
0.50 × 18
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 69
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live33
0.74 × 42
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.11 × 9
RoboForex-ECN-3
1.14 × 605
69 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 08:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 04:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 12:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 02:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 18:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Algorithmic trade
30USD al mese
171%
0
0
USD
1.4K
USD
49
99%
525
66%
100%
1.72
1.37
USD
82%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.