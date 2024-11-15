- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
638
Прибыльных трейдов:
421 (65.98%)
Убыточных трейдов:
217 (34.01%)
Лучший трейд:
66.63 USD
Худший трейд:
-51.44 USD
Общая прибыль:
1 904.21 USD (187 077 pips)
Общий убыток:
-1 101.74 USD (105 185 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (58.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.31 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
23.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
5.94
Длинных трейдов:
269 (42.16%)
Коротких трейдов:
369 (57.84%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
1.26 USD
Средняя прибыль:
4.52 USD
Средний убыток:
-5.08 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-46.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-110.15 USD (5)
Прирост в месяц:
2.27%
Годовой прогноз:
29.41%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
135.13 USD (13.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.80% (123.50 USD)
По эквити:
81.64% (701.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|155
|USDCHF
|98
|NZDUSD
|89
|AUDUSD
|85
|USDCAD
|70
|USDJPY
|64
|GBPUSD
|56
|BRENT
|8
|XAUUSD
|8
|XAGUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|411
|USDCHF
|52
|NZDUSD
|43
|AUDUSD
|19
|USDCAD
|16
|USDJPY
|81
|GBPUSD
|39
|BRENT
|38
|XAUUSD
|94
|XAGUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|43K
|USDCHF
|3.9K
|NZDUSD
|6K
|AUDUSD
|4.9K
|USDCAD
|5.3K
|USDJPY
|8.6K
|GBPUSD
|4.9K
|BRENT
|387
|XAUUSD
|9.7K
|XAGUSD
|359
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +66.63 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +58.17 USD
Макс. убыток в серии: -46.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
TitanFX-06
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 155
|
Exness-Real17
|0.30 × 404
|
ThreeTrader-Live
|0.36 × 193
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 663
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 18
|
ICMarketsSC-Live19
|0.64 × 69
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live33
|0.74 × 42
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.11 × 9
|
RoboForex-ECN-3
|1.14 × 605
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
