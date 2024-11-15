СигналыРазделы
Mikhail Syrtsev

Algorithmic trade

Mikhail Syrtsev
0 отзывов
Надежность
62 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 187%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
638
Прибыльных трейдов:
421 (65.98%)
Убыточных трейдов:
217 (34.01%)
Лучший трейд:
66.63 USD
Худший трейд:
-51.44 USD
Общая прибыль:
1 904.21 USD (187 077 pips)
Общий убыток:
-1 101.74 USD (105 185 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (58.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.31 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
23.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
5.94
Длинных трейдов:
269 (42.16%)
Коротких трейдов:
369 (57.84%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
1.26 USD
Средняя прибыль:
4.52 USD
Средний убыток:
-5.08 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-46.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-110.15 USD (5)
Прирост в месяц:
2.27%
Годовой прогноз:
29.41%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
135.13 USD (13.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.80% (123.50 USD)
По эквити:
81.64% (701.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 155
USDCHF 98
NZDUSD 89
AUDUSD 85
USDCAD 70
USDJPY 64
GBPUSD 56
BRENT 8
XAUUSD 8
XAGUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 411
USDCHF 52
NZDUSD 43
AUDUSD 19
USDCAD 16
USDJPY 81
GBPUSD 39
BRENT 38
XAUUSD 94
XAGUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 43K
USDCHF 3.9K
NZDUSD 6K
AUDUSD 4.9K
USDCAD 5.3K
USDJPY 8.6K
GBPUSD 4.9K
BRENT 387
XAUUSD 9.7K
XAGUSD 359
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +66.63 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +58.17 USD
Макс. убыток в серии: -46.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
TitanFX-06
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 155
Exness-Real17
0.30 × 404
ThreeTrader-Live
0.36 × 193
RoboForex-ECN
0.41 × 663
Tickmill-Live10
0.50 × 18
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 69
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live33
0.74 × 42
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.11 × 9
RoboForex-ECN-3
1.14 × 605
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
еще 69...
Нет отзывов
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 08:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 04:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 12:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 02:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 18:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
