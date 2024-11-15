- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
638
Negociações com lucro:
421 (65.98%)
Negociações com perda:
217 (34.01%)
Melhor negociação:
66.63 USD
Pior negociação:
-51.44 USD
Lucro bruto:
1 904.21 USD (187 077 pips)
Perda bruta:
-1 101.74 USD (105 185 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (58.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
173.31 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
23.20%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
5.94
Negociações longas:
269 (42.16%)
Negociações curtas:
369 (57.84%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
1.26 USD
Lucro médio:
4.52 USD
Perda média:
-5.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-46.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-110.15 USD (5)
Crescimento mensal:
1.87%
Previsão anual:
25.74%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
135.13 USD (13.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.80% (123.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
81.64% (701.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|155
|USDCHF
|98
|NZDUSD
|89
|AUDUSD
|85
|USDCAD
|70
|USDJPY
|64
|GBPUSD
|56
|BRENT
|8
|XAUUSD
|8
|XAGUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|411
|USDCHF
|52
|NZDUSD
|43
|AUDUSD
|19
|USDCAD
|16
|USDJPY
|81
|GBPUSD
|39
|BRENT
|38
|XAUUSD
|94
|XAGUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|43K
|USDCHF
|3.9K
|NZDUSD
|6K
|AUDUSD
|4.9K
|USDCAD
|5.3K
|USDJPY
|8.6K
|GBPUSD
|4.9K
|BRENT
|387
|XAUUSD
|9.7K
|XAGUSD
|359
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +66.63 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +58.17 USD
Máxima perda consecutiva: -46.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
TitanFX-06
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 155
|
Exness-Real17
|0.30 × 404
|
ThreeTrader-Live
|0.36 × 193
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 663
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 18
|
ICMarketsSC-Live19
|0.64 × 69
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live33
|0.74 × 42
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.11 × 9
|
RoboForex-ECN-3
|1.14 × 605
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
187%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
62
99%
638
65%
100%
1.72
1.26
USD
USD
82%
1:500