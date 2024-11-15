SinaisSeções
Mikhail Syrtsev

Algorithmic trade

Mikhail Syrtsev
0 comentários
Confiabilidade
62 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 187%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
638
Negociações com lucro:
421 (65.98%)
Negociações com perda:
217 (34.01%)
Melhor negociação:
66.63 USD
Pior negociação:
-51.44 USD
Lucro bruto:
1 904.21 USD (187 077 pips)
Perda bruta:
-1 101.74 USD (105 185 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (58.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
173.31 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
23.20%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
5.94
Negociações longas:
269 (42.16%)
Negociações curtas:
369 (57.84%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
1.26 USD
Lucro médio:
4.52 USD
Perda média:
-5.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-46.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-110.15 USD (5)
Crescimento mensal:
1.87%
Previsão anual:
25.74%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
135.13 USD (13.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.80% (123.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
81.64% (701.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 155
USDCHF 98
NZDUSD 89
AUDUSD 85
USDCAD 70
USDJPY 64
GBPUSD 56
BRENT 8
XAUUSD 8
XAGUSD 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 411
USDCHF 52
NZDUSD 43
AUDUSD 19
USDCAD 16
USDJPY 81
GBPUSD 39
BRENT 38
XAUUSD 94
XAGUSD 10
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 43K
USDCHF 3.9K
NZDUSD 6K
AUDUSD 4.9K
USDCAD 5.3K
USDJPY 8.6K
GBPUSD 4.9K
BRENT 387
XAUUSD 9.7K
XAGUSD 359
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +66.63 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +58.17 USD
Máxima perda consecutiva: -46.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
TitanFX-06
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 155
Exness-Real17
0.30 × 404
ThreeTrader-Live
0.36 × 193
RoboForex-ECN
0.41 × 663
Tickmill-Live10
0.50 × 18
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 69
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live33
0.74 × 42
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.11 × 9
RoboForex-ECN-3
1.14 × 605
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
69 mais ...
Sem comentários
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 08:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 04:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 12:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 02:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 18:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.