시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Algorithmic trade
Mikhail Syrtsev

Algorithmic trade

Mikhail Syrtsev
0 리뷰
안정성
63
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 189%
RoboForex-ECN-3
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
642
이익 거래:
424 (66.04%)
손실 거래:
218 (33.96%)
최고의 거래:
66.63 USD
최악의 거래:
-51.44 USD
총 수익:
1 915.21 USD (188 196 pips)
총 손실:
-1 103.06 USD (105 314 pips)
연속 최대 이익:
13 (58.17 USD)
연속 최대 이익:
173.31 USD (8)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
23.20%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
6.01
롱(주식매수):
269 (41.90%)
숏(주식차입매도):
373 (58.10%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
1.27 USD
평균 이익:
4.52 USD
평균 손실:
-5.06 USD
연속 최대 손실:
6 (-46.81 USD)
연속 최대 손실:
-110.15 USD (5)
월별 성장률:
2.03%
연간 예측:
24.64%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
135.13 USD (13.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.80% (123.50 USD)
자본금별:
81.64% (701.33 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 156
USDCHF 98
NZDUSD 91
AUDUSD 85
USDCAD 70
USDJPY 64
GBPUSD 57
BRENT 8
XAUUSD 8
XAGUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 414
USDCHF 52
NZDUSD 45
AUDUSD 19
USDCAD 16
USDJPY 81
GBPUSD 43
BRENT 38
XAUUSD 94
XAGUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 43K
USDCHF 3.9K
NZDUSD 6.3K
AUDUSD 4.9K
USDCAD 5.3K
USDJPY 8.6K
GBPUSD 5.4K
BRENT 387
XAUUSD 9.7K
XAGUSD 359
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +66.63 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +58.17 USD
연속 최대 손실: -46.81 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
TitanFX-06
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 155
Exness-Real17
0.30 × 404
ThreeTrader-Live
0.36 × 193
RoboForex-ECN
0.41 × 663
Tickmill-Live10
0.50 × 18
ICMarketsSC-Live19
0.64 × 69
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live33
0.74 × 42
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.11 × 9
RoboForex-ECN-3
1.14 × 605
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
69 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.07 02:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 11:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 08:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 04:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 12:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 02:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 18:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Algorithmic trade
월별 30 USD
189%
0
0
USD
1.5K
USD
63
99%
642
66%
100%
1.73
1.27
USD
82%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.