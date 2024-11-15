- 자본
- 축소
트레이드:
642
이익 거래:
424 (66.04%)
손실 거래:
218 (33.96%)
최고의 거래:
66.63 USD
최악의 거래:
-51.44 USD
총 수익:
1 915.21 USD (188 196 pips)
총 손실:
-1 103.06 USD (105 314 pips)
연속 최대 이익:
13 (58.17 USD)
연속 최대 이익:
173.31 USD (8)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
23.20%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
6.01
롱(주식매수):
269 (41.90%)
숏(주식차입매도):
373 (58.10%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
1.27 USD
평균 이익:
4.52 USD
평균 손실:
-5.06 USD
연속 최대 손실:
6 (-46.81 USD)
연속 최대 손실:
-110.15 USD (5)
월별 성장률:
2.03%
연간 예측:
24.64%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
135.13 USD (13.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.80% (123.50 USD)
자본금별:
81.64% (701.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|156
|USDCHF
|98
|NZDUSD
|91
|AUDUSD
|85
|USDCAD
|70
|USDJPY
|64
|GBPUSD
|57
|BRENT
|8
|XAUUSD
|8
|XAGUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|414
|USDCHF
|52
|NZDUSD
|45
|AUDUSD
|19
|USDCAD
|16
|USDJPY
|81
|GBPUSD
|43
|BRENT
|38
|XAUUSD
|94
|XAGUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|43K
|USDCHF
|3.9K
|NZDUSD
|6.3K
|AUDUSD
|4.9K
|USDCAD
|5.3K
|USDJPY
|8.6K
|GBPUSD
|5.4K
|BRENT
|387
|XAUUSD
|9.7K
|XAGUSD
|359
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +66.63 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +58.17 USD
연속 최대 손실: -46.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
TitanFX-06
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 155
|
Exness-Real17
|0.30 × 404
|
ThreeTrader-Live
|0.36 × 193
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 663
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 18
|
ICMarketsSC-Live19
|0.64 × 69
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live33
|0.74 × 42
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.11 × 9
|
RoboForex-ECN-3
|1.14 × 605
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
189%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
63
99%
642
66%
100%
1.73
1.27
USD
USD
82%
1:500