- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
526
Kârla kapanan işlemler:
427 (81.17%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (18.82%)
En iyi işlem:
32.12 USD
En kötü işlem:
-68.18 USD
Brüt kâr:
2 643.72 USD (243 990 pips)
Brüt zarar:
-1 432.57 USD (84 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (130.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.31 USD (25)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
8.09%
Maks. mevduat yükü:
23.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
9.92
Alış işlemleri:
258 (49.05%)
Satış işlemleri:
268 (50.95%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
2.30 USD
Ortalama kâr:
6.19 USD
Ortalama zarar:
-14.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-108.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-108.85 USD (3)
Aylık büyüme:
17.65%
Yıllık tahmin:
214.11%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.94 USD
Maksimum:
122.14 USD (27.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.99% (122.14 USD)
Varlığa göre:
23.20% (101.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|515
|BTCUSD
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|75K
|BTCUSD
|90K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.12 USD
En kötü işlem: -68 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +130.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -108.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.80 × 25
|
ICMarketsSC-Live16
|1.30 × 1015
|
ICMarketsSC-Live32
|2.37 × 59
|
ICMarketsSC-Live05
|2.42 × 12
|
Tickmill-Live
|2.75 × 32
|
ICMarketsSC-Live27
|3.21 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live7
|3.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live22
|3.46 × 28
|
ICMarketsSC-Live24
|3.85 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|3.93 × 60
|
Pepperstone-Edge09
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|5.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|5.05 × 92
|
ICMarketsSC-Live14
|5.57 × 86
|
Axi-US06-Live
|8.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|8.52 × 42
|
CMCMarkets1-Live
|8.95 × 22
|
ICMarkets-Live03
|9.35 × 77
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
567%
3
8.6K
USD
USD
805
USD
USD
46
94%
526
81%
8%
1.84
2.30
USD
USD
28%
1:500
更换账号
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu