Teerathad Booranawisedkul

EAAIA

Teerathad Booranawisedkul
2 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
3 / 8.6K USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 567%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
526
Kârla kapanan işlemler:
427 (81.17%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (18.82%)
En iyi işlem:
32.12 USD
En kötü işlem:
-68.18 USD
Brüt kâr:
2 643.72 USD (243 990 pips)
Brüt zarar:
-1 432.57 USD (84 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (130.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.31 USD (25)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
8.09%
Maks. mevduat yükü:
23.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
9.92
Alış işlemleri:
258 (49.05%)
Satış işlemleri:
268 (50.95%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
2.30 USD
Ortalama kâr:
6.19 USD
Ortalama zarar:
-14.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-108.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-108.85 USD (3)
Aylık büyüme:
17.65%
Yıllık tahmin:
214.11%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.94 USD
Maksimum:
122.14 USD (27.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.99% (122.14 USD)
Varlığa göre:
23.20% (101.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 515
BTCUSD 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
BTCUSD 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 75K
BTCUSD 90K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.12 USD
En kötü işlem: -68 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +130.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -108.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 25
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1015
ICMarketsSC-Live32
2.37 × 59
ICMarketsSC-Live05
2.42 × 12
Tickmill-Live
2.75 × 32
ICMarketsSC-Live27
3.21 × 28
TradeMaxGlobal-Live7
3.33 × 15
ICMarketsSC-Live22
3.46 × 28
ICMarketsSC-Live24
3.85 × 89
ICMarketsSC-Live03
3.93 × 60
Pepperstone-Edge09
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
5.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
5.05 × 92
ICMarketsSC-Live14
5.57 × 86
Axi-US06-Live
8.00 × 1
EGlobal-Cent6
8.52 × 42
CMCMarkets1-Live
8.95 × 22
ICMarkets-Live03
9.35 × 77
Ortalama derecelendirme:
Guosheng Chen
933
Guosheng Chen 2025.08.03 13:35 
 

更换账号

Yao Zou
1450
Yao Zou 2025.07.24 03:15 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2025.08.08 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 22:30
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 09:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 00:22
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.57% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 02:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 06:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 08:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 08:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 08:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 03:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 06:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.47% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 01:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 04:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 14:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 15:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 20:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.