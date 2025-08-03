Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Real-HK 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live26 0.80 × 25 ICMarketsSC-Live16 1.30 × 1015 ICMarketsSC-Live32 2.37 × 59 ICMarketsSC-Live05 2.42 × 12 Tickmill-Live 2.75 × 32 ICMarketsSC-Live27 3.21 × 28 TradeMaxGlobal-Live7 3.33 × 15 ICMarketsSC-Live22 3.46 × 28 ICMarketsSC-Live24 3.85 × 89 ICMarketsSC-Live03 3.93 × 60 Pepperstone-Edge09 4.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 5.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 5.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 5.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 5.05 × 92 ICMarketsSC-Live14 5.57 × 86 Axi-US06-Live 8.00 × 1 EGlobal-Cent6 8.52 × 42 CMCMarkets1-Live 8.95 × 22 ICMarkets-Live03 9.35 × 77 10 daha fazla...