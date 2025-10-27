시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / EAAIA
Teerathad Booranawisedkul

EAAIA

Teerathad Booranawisedkul
3 리뷰
61
1 / 1.4K USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -29%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 060
이익 거래:
816 (76.98%)
손실 거래:
244 (23.02%)
최고의 거래:
59.70 USD
최악의 거래:
-109.12 USD
총 수익:
5 264.80 USD (505 301 pips)
총 손실:
-3 680.84 USD (219 915 pips)
연속 최대 이익:
29 (328.89 USD)
연속 최대 이익:
328.89 USD (29)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
8.09%
최대 입금량:
34.80%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.14
롱(주식매수):
530 (50.00%)
숏(주식차입매도):
530 (50.00%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
1.49 USD
평균 이익:
6.45 USD
평균 손실:
-15.09 USD
연속 최대 손실:
21 (-297.44 USD)
연속 최대 손실:
-588.58 USD (14)
월별 성장률:
70.38%
연간 예측:
853.93%
Algo 트레이딩:
75%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.94 USD
최대한의:
739.60 USD (35.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.30% (739.60 USD)
자본금별:
37.74% (141.36 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1047
BTCUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD 23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 115K
BTCUSD 174K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +59.70 USD
최악의 거래: -109 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +328.89 USD
연속 최대 손실: -297.44 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1015
ICMarketsSC-Live32
2.37 × 59
Tickmill-Live
2.75 × 32
ICMarketsSC-Live27
3.21 × 28
TradeMaxGlobal-Live7
3.33 × 15
ICMarketsSC-Live22
3.46 × 28
ICMarketsSC-Live24
3.85 × 89
ICMarketsSC-Live03
3.93 × 60
ICMarketsSC-Live26
3.95 × 393
Pepperstone-Edge09
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
4.91 × 80
ICMarketsSC-Live33
5.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
5.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
5.05 × 92
ICMarketsSC-Live14
5.57 × 86
ICMarketsSC-Live17
6.12 × 211
평균 평점:
Luis Felipe De Andrade Estrela
397
Luis Felipe De Andrade Estrela 2025.10.27 12:51 
 

Please don't end the signal, its hard times on Gold. But I like this trading style and will be following

Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.08.03 13:35 
 

更换账号

Yao Zou
1635
Yao Zou 2025.07.24 03:15 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2026.01.02 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:53
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.13% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.34% of days out of 346 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 22:30
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
EAAIA
월별 35 USD
-29%
1
1.4K
USD
788
USD
61
75%
1 060
76%
8%
1.43
1.49
USD
74%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.