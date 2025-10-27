리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live18 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Real-HK 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 4 FBS-Real-9 0.00 × 1 VantageInternational-Live 3 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live10 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 1.30 × 1015 ICMarketsSC-Live32 2.37 × 59 Tickmill-Live 2.75 × 32 ICMarketsSC-Live27 3.21 × 28 TradeMaxGlobal-Live7 3.33 × 15 ICMarketsSC-Live22 3.46 × 28 ICMarketsSC-Live24 3.85 × 89 ICMarketsSC-Live03 3.93 × 60 ICMarketsSC-Live26 3.95 × 393 Pepperstone-Edge09 4.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 4.91 × 80 ICMarketsSC-Live33 5.00 × 1 Tradeview-Markets Live 2 5.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 5.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 5.05 × 92 ICMarketsSC-Live14 5.57 × 86 ICMarketsSC-Live17 6.12 × 211 23 더...