- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
1 060
이익 거래:
816 (76.98%)
손실 거래:
244 (23.02%)
최고의 거래:
59.70 USD
최악의 거래:
-109.12 USD
총 수익:
5 264.80 USD (505 301 pips)
총 손실:
-3 680.84 USD (219 915 pips)
연속 최대 이익:
29 (328.89 USD)
연속 최대 이익:
328.89 USD (29)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
8.09%
최대 입금량:
34.80%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.14
롱(주식매수):
530 (50.00%)
숏(주식차입매도):
530 (50.00%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
1.49 USD
평균 이익:
6.45 USD
평균 손실:
-15.09 USD
연속 최대 손실:
21 (-297.44 USD)
연속 최대 손실:
-588.58 USD (14)
월별 성장률:
70.38%
연간 예측:
853.93%
Algo 트레이딩:
75%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.94 USD
최대한의:
739.60 USD (35.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.30% (739.60 USD)
자본금별:
37.74% (141.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1047
|BTCUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.6K
|BTCUSD
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|115K
|BTCUSD
|174K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +59.70 USD
최악의 거래: -109 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +328.89 USD
연속 최대 손실: -297.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|1.30 × 1015
|
ICMarketsSC-Live32
|2.37 × 59
|
Tickmill-Live
|2.75 × 32
|
ICMarketsSC-Live27
|3.21 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live7
|3.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live22
|3.46 × 28
|
ICMarketsSC-Live24
|3.85 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|3.93 × 60
|
ICMarketsSC-Live26
|3.95 × 393
|
Pepperstone-Edge09
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|4.91 × 80
|
ICMarketsSC-Live33
|5.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|5.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|5.05 × 92
|
ICMarketsSC-Live14
|5.57 × 86
|
ICMarketsSC-Live17
|6.12 × 211
Please don't end the signal, its hard times on Gold. But I like this trading style and will be following
