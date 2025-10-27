信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EAAIA
Teerathad Booranawisedkul

EAAIA

Teerathad Booranawisedkul
3条评论
60
1 / 1.5K USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2024 -22%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 041
盈利交易:
811 (77.90%)
亏损交易:
230 (22.09%)
最好交易:
59.70 USD
最差交易:
-109.12 USD
毛利:
5 251.21 USD (504 083 pips)
毛利亏损:
-3 587.79 USD (210 714 pips)
最大连续赢利:
29 (328.89 USD)
最大连续盈利:
328.89 USD (29)
夏普比率:
0.13
交易活动:
8.09%
最大入金加载:
34.80%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
59
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.25
长期交易:
526 (50.53%)
短期交易:
515 (49.47%)
利润因子:
1.46
预期回报:
1.60 USD
平均利润:
6.47 USD
平均损失:
-15.60 USD
最大连续失误:
19 (-279.70 USD)
最大连续亏损:
-588.58 USD (14)
每月增长:
96.96%
年度预测:
1 176.46%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
33.94 USD
最大值:
739.60 USD (35.81%)
相对跌幅:
结余:
74.30% (739.60 USD)
净值:
37.74% (141.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1028
BTCUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD 23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 123K
BTCUSD 174K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +59.70 USD
最差交易: -109 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +328.89 USD
最大连续亏损: -279.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1015
ICMarketsSC-Live32
2.37 × 59
Tickmill-Live
2.75 × 32
ICMarketsSC-Live27
3.21 × 28
TradeMaxGlobal-Live7
3.33 × 15
ICMarketsSC-Live22
3.46 × 28
ICMarketsSC-Live24
3.85 × 89
ICMarketsSC-Live03
3.93 × 60
Pepperstone-Edge09
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
4.91 × 80
ICMarketsSC-Live33
5.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
5.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
5.05 × 92
ICMarketsSC-Live14
5.57 × 86
ICMarketsSC-Live17
6.12 × 211
CapitalPointTrading-Live29
6.38 × 13
23 更多...
平均等级:
Luis Felipe De Andrade Estrela
357
Luis Felipe De Andrade Estrela 2025.10.27 12:51 
 

Please don't end the signal, its hard times on Gold. But I like this trading style and will be following

Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.08.03 13:35 
 

更换账号

Yao Zou
1635
Yao Zou 2025.07.24 03:15 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2026.01.02 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:53
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.13% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.34% of days out of 346 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 22:30
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
EAAIA
每月35 USD
-22%
1
1.5K
USD
867
USD
60
76%
1 041
77%
8%
1.46
1.60
USD
74%
1:500
