交易:
1 041
盈利交易:
811 (77.90%)
亏损交易:
230 (22.09%)
最好交易:
59.70 USD
最差交易:
-109.12 USD
毛利:
5 251.21 USD (504 083 pips)
毛利亏损:
-3 587.79 USD (210 714 pips)
最大连续赢利:
29 (328.89 USD)
最大连续盈利:
328.89 USD (29)
夏普比率:
0.13
交易活动:
8.09%
最大入金加载:
34.80%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
59
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.25
长期交易:
526 (50.53%)
短期交易:
515 (49.47%)
利润因子:
1.46
预期回报:
1.60 USD
平均利润:
6.47 USD
平均损失:
-15.60 USD
最大连续失误:
19 (-279.70 USD)
最大连续亏损:
-588.58 USD (14)
每月增长:
96.96%
年度预测:
1 176.46%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
33.94 USD
最大值:
739.60 USD (35.81%)
相对跌幅:
结余:
74.30% (739.60 USD)
净值:
37.74% (141.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1028
|BTCUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.6K
|BTCUSD
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|123K
|BTCUSD
|174K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.70 USD
最差交易: -109 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +328.89 USD
最大连续亏损: -279.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|1.30 × 1015
|
ICMarketsSC-Live32
|2.37 × 59
|
Tickmill-Live
|2.75 × 32
|
ICMarketsSC-Live27
|3.21 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live7
|3.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live22
|3.46 × 28
|
ICMarketsSC-Live24
|3.85 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|3.93 × 60
|
Pepperstone-Edge09
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|4.91 × 80
|
ICMarketsSC-Live33
|5.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|5.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|5.05 × 92
|
ICMarketsSC-Live14
|5.57 × 86
|
ICMarketsSC-Live17
|6.12 × 211
|
CapitalPointTrading-Live29
|6.38 × 13
Please don't end the signal, its hard times on Gold. But I like this trading style and will be following
更换账号
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu