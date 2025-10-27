СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EAAIA
Teerathad Booranawisedkul

EAAIA

Teerathad Booranawisedkul
3 отзыва
60 недель
1 / 1.6K USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2024 -11%
ICMarketsSC-Live16
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 036
Прибыльных трейдов:
811 (78.28%)
Убыточных трейдов:
225 (21.72%)
Лучший трейд:
59.70 USD
Худший трейд:
-109.12 USD
Общая прибыль:
5 251.21 USD (504 083 pips)
Общий убыток:
-3 465.50 USD (198 523 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (328.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
328.89 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
8.09%
Макс. загрузка депозита:
34.80%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.41
Длинных трейдов:
521 (50.29%)
Коротких трейдов:
515 (49.71%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
1.72 USD
Средняя прибыль:
6.47 USD
Средний убыток:
-15.40 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-588.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-588.58 USD (14)
Прирост в месяц:
124.74%
Годовой прогноз:
1 513.48%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.94 USD
Максимальная:
739.60 USD (35.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.30% (739.60 USD)
По эквити:
37.74% (141.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1023
BTCUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD 23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 136K
BTCUSD 174K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.70 USD
Худший трейд: -109 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +328.89 USD
Макс. убыток в серии: -588.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1015
ICMarketsSC-Live32
2.37 × 59
Tickmill-Live
2.75 × 32
ICMarketsSC-Live27
3.21 × 28
TradeMaxGlobal-Live7
3.33 × 15
ICMarketsSC-Live22
3.46 × 28
ICMarketsSC-Live24
3.85 × 89
ICMarketsSC-Live03
3.93 × 60
Pepperstone-Edge09
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
4.91 × 80
ICMarketsSC-Live33
5.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
5.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
5.05 × 92
ICMarketsSC-Live14
5.57 × 86
ICMarketsSC-Live17
6.12 × 211
CapitalPointTrading-Live29
6.38 × 13
еще 23...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Средняя оценка:
Luis Felipe De Andrade Estrela
357
Luis Felipe De Andrade Estrela 2025.10.27 12:51 
 

Please don't end the signal, its hard times on Gold. But I like this trading style and will be following

Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.08.03 13:35 
 

更换账号

Yao Zou
1635
Yao Zou 2025.07.24 03:15 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2026.01.02 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:53
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.13% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.34% of days out of 346 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 22:30
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EAAIA
35 USD в месяц
-11%
1
1.6K
USD
989
USD
60
76%
1 036
78%
8%
1.51
1.72
USD
74%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.