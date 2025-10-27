- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 036
Прибыльных трейдов:
811 (78.28%)
Убыточных трейдов:
225 (21.72%)
Лучший трейд:
59.70 USD
Худший трейд:
-109.12 USD
Общая прибыль:
5 251.21 USD (504 083 pips)
Общий убыток:
-3 465.50 USD (198 523 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (328.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
328.89 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
8.09%
Макс. загрузка депозита:
34.80%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.41
Длинных трейдов:
521 (50.29%)
Коротких трейдов:
515 (49.71%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
1.72 USD
Средняя прибыль:
6.47 USD
Средний убыток:
-15.40 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-588.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-588.58 USD (14)
Прирост в месяц:
124.74%
Годовой прогноз:
1 513.48%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.94 USD
Максимальная:
739.60 USD (35.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.30% (739.60 USD)
По эквити:
37.74% (141.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1023
|BTCUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|136K
|BTCUSD
|174K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +59.70 USD
Худший трейд: -109 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +328.89 USD
Макс. убыток в серии: -588.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|1.30 × 1015
|
ICMarketsSC-Live32
|2.37 × 59
|
Tickmill-Live
|2.75 × 32
|
ICMarketsSC-Live27
|3.21 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live7
|3.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live22
|3.46 × 28
|
ICMarketsSC-Live24
|3.85 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|3.93 × 60
|
Pepperstone-Edge09
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|4.91 × 80
|
ICMarketsSC-Live33
|5.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|5.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|5.05 × 92
|
ICMarketsSC-Live14
|5.57 × 86
|
ICMarketsSC-Live17
|6.12 × 211
|
CapitalPointTrading-Live29
|6.38 × 13
Please don't end the signal, its hard times on Gold. But I like this trading style and will be following
更换账号
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu