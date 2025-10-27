- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 041
Gewinntrades:
811 (77.90%)
Verlusttrades:
230 (22.09%)
Bester Trade:
59.70 USD
Schlechtester Trade:
-109.12 USD
Bruttoprofit:
5 251.21 USD (504 083 pips)
Bruttoverlust:
-3 587.79 USD (210 714 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (328.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
328.89 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
8.09%
Max deposit load:
34.80%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
59
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.25
Long-Positionen:
526 (50.53%)
Short-Positionen:
515 (49.47%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
1.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-279.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-588.58 USD (14)
Wachstum pro Monat :
96.96%
Jahresprognose:
1 176.46%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.94 USD
Maximaler:
739.60 USD (35.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.30% (739.60 USD)
Kapital:
37.74% (141.36 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1028
|BTCUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.6K
|BTCUSD
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|123K
|BTCUSD
|174K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +59.70 USD
Schlechtester Trade: -109 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +328.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -279.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|1.30 × 1015
|
ICMarketsSC-Live32
|2.37 × 59
|
Tickmill-Live
|2.75 × 32
|
ICMarketsSC-Live27
|3.21 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live7
|3.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live22
|3.46 × 28
|
ICMarketsSC-Live24
|3.85 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|3.93 × 60
|
Pepperstone-Edge09
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|4.91 × 80
|
ICMarketsSC-Live33
|5.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|5.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|5.05 × 92
|
ICMarketsSC-Live14
|5.57 × 86
|
ICMarketsSC-Live17
|6.12 × 211
|
CapitalPointTrading-Live29
|6.38 × 13
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
-22%
1
1.5K
USD
USD
867
USD
USD
60
76%
1 041
77%
8%
1.46
1.60
USD
USD
74%
1:500
Please don't end the signal, its hard times on Gold. But I like this trading style and will be following
更换账号
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu