SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EAAIA
Teerathad Booranawisedkul

EAAIA

Teerathad Booranawisedkul
3 comentários
60 semanas
1 / 1.5K USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2024 -22%
ICMarketsSC-Live16
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 041
Negociações com lucro:
811 (77.90%)
Negociações com perda:
230 (22.09%)
Melhor negociação:
59.70 USD
Pior negociação:
-109.12 USD
Lucro bruto:
5 251.21 USD (504 083 pips)
Perda bruta:
-3 587.79 USD (210 714 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (328.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
328.89 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
8.09%
Depósito máximo carregado:
34.80%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
59
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.25
Negociações longas:
526 (50.53%)
Negociações curtas:
515 (49.47%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
1.60 USD
Lucro médio:
6.47 USD
Perda média:
-15.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-279.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-588.58 USD (14)
Crescimento mensal:
96.96%
Previsão anual:
1 176.46%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.94 USD
Máximo:
739.60 USD (35.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.30% (739.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.74% (141.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1028
BTCUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD 23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 123K
BTCUSD 174K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +59.70 USD
Pior negociação: -109 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +328.89 USD
Máxima perda consecutiva: -279.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1015
ICMarketsSC-Live32
2.37 × 59
Tickmill-Live
2.75 × 32
ICMarketsSC-Live27
3.21 × 28
TradeMaxGlobal-Live7
3.33 × 15
ICMarketsSC-Live22
3.46 × 28
ICMarketsSC-Live24
3.85 × 89
ICMarketsSC-Live03
3.93 × 60
Pepperstone-Edge09
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
4.91 × 80
ICMarketsSC-Live33
5.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
5.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
5.05 × 92
ICMarketsSC-Live14
5.57 × 86
ICMarketsSC-Live17
6.12 × 211
CapitalPointTrading-Live29
6.38 × 13
23 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Classificação Média:
Luis Felipe De Andrade Estrela
357
Luis Felipe De Andrade Estrela 2025.10.27 12:51 
 

Please don't end the signal, its hard times on Gold. But I like this trading style and will be following

Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.08.03 13:35 
 

更换账号

Yao Zou
1635
Yao Zou 2025.07.24 03:15 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2026.01.02 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:53
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.13% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.34% of days out of 346 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 22:30
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EAAIA
35 USD por mês
-22%
1
1.5K
USD
867
USD
60
76%
1 041
77%
8%
1.46
1.60
USD
74%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.