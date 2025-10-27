- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 041
Negociações com lucro:
811 (77.90%)
Negociações com perda:
230 (22.09%)
Melhor negociação:
59.70 USD
Pior negociação:
-109.12 USD
Lucro bruto:
5 251.21 USD (504 083 pips)
Perda bruta:
-3 587.79 USD (210 714 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (328.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
328.89 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
8.09%
Depósito máximo carregado:
34.80%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
59
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.25
Negociações longas:
526 (50.53%)
Negociações curtas:
515 (49.47%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
1.60 USD
Lucro médio:
6.47 USD
Perda média:
-15.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-279.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-588.58 USD (14)
Crescimento mensal:
96.96%
Previsão anual:
1 176.46%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.94 USD
Máximo:
739.60 USD (35.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.30% (739.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.74% (141.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1028
|BTCUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.6K
|BTCUSD
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|123K
|BTCUSD
|174K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +59.70 USD
Pior negociação: -109 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +328.89 USD
Máxima perda consecutiva: -279.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|1.30 × 1015
|
ICMarketsSC-Live32
|2.37 × 59
|
Tickmill-Live
|2.75 × 32
|
ICMarketsSC-Live27
|3.21 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live7
|3.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live22
|3.46 × 28
|
ICMarketsSC-Live24
|3.85 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|3.93 × 60
|
Pepperstone-Edge09
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|4.91 × 80
|
ICMarketsSC-Live33
|5.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|5.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|5.05 × 92
|
ICMarketsSC-Live14
|5.57 × 86
|
ICMarketsSC-Live17
|6.12 × 211
|
CapitalPointTrading-Live29
|6.38 × 13
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
-22%
1
1.5K
USD
USD
867
USD
USD
60
76%
1 041
77%
8%
1.46
1.60
USD
USD
74%
1:500
Please don't end the signal, its hard times on Gold. But I like this trading style and will be following
