Teerathad Booranawisedkul

EAAIA

Teerathad Booranawisedkul
レビュー3件
60週間
1 / 1.5K USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -22%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 041
利益トレード:
811 (77.90%)
損失トレード:
230 (22.09%)
ベストトレード:
59.70 USD
最悪のトレード:
-109.12 USD
総利益:
5 251.21 USD (504 083 pips)
総損失:
-3 587.79 USD (210 714 pips)
最大連続の勝ち:
29 (328.89 USD)
最大連続利益:
328.89 USD (29)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
8.09%
最大入金額:
34.80%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
59
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.25
長いトレード:
526 (50.53%)
短いトレード:
515 (49.47%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
1.60 USD
平均利益:
6.47 USD
平均損失:
-15.60 USD
最大連続の負け:
19 (-279.70 USD)
最大連続損失:
-588.58 USD (14)
月間成長:
96.96%
年間予想:
1 176.46%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.94 USD
最大の:
739.60 USD (35.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.30% (739.60 USD)
エクイティによる:
37.74% (141.36 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1028
BTCUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD 23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 123K
BTCUSD 174K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +59.70 USD
最悪のトレード: -109 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +328.89 USD
最大連続損失: -279.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1015
ICMarketsSC-Live32
2.37 × 59
Tickmill-Live
2.75 × 32
ICMarketsSC-Live27
3.21 × 28
TradeMaxGlobal-Live7
3.33 × 15
ICMarketsSC-Live22
3.46 × 28
ICMarketsSC-Live24
3.85 × 89
ICMarketsSC-Live03
3.93 × 60
Pepperstone-Edge09
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
4.91 × 80
ICMarketsSC-Live33
5.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
5.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
5.05 × 92
ICMarketsSC-Live14
5.57 × 86
ICMarketsSC-Live17
6.12 × 211
CapitalPointTrading-Live29
6.38 × 13
23 より多く...
平均の評価:
Luis Felipe De Andrade Estrela
377
Luis Felipe De Andrade Estrela 2025.10.27 12:51 
 

Please don't end the signal, its hard times on Gold. But I like this trading style and will be following

Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.08.03 13:35 
 

更换账号

Yao Zou
1635
Yao Zou 2025.07.24 03:15 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2026.01.02 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:53
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.13% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.34% of days out of 346 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 22:30
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
