Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
トレード:
1 041
利益トレード:
811 (77.90%)
損失トレード:
230 (22.09%)
ベストトレード:
59.70 USD
最悪のトレード:
-109.12 USD
総利益:
5 251.21 USD (504 083 pips)
総損失:
-3 587.79 USD (210 714 pips)
最大連続の勝ち:
29 (328.89 USD)
最大連続利益:
328.89 USD (29)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
8.09%
最大入金額:
34.80%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
59
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.25
長いトレード:
526 (50.53%)
短いトレード:
515 (49.47%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
1.60 USD
平均利益:
6.47 USD
平均損失:
-15.60 USD
最大連続の負け:
19 (-279.70 USD)
最大連続損失:
-588.58 USD (14)
月間成長:
96.96%
年間予想:
1 176.46%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.94 USD
最大の:
739.60 USD (35.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.30% (739.60 USD)
エクイティによる:
37.74% (141.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1028
|BTCUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.6K
|BTCUSD
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|123K
|BTCUSD
|174K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +59.70 USD
最悪のトレード: -109 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +328.89 USD
最大連続損失: -279.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|1.30 × 1015
|
ICMarketsSC-Live32
|2.37 × 59
|
Tickmill-Live
|2.75 × 32
|
ICMarketsSC-Live27
|3.21 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live7
|3.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live22
|3.46 × 28
|
ICMarketsSC-Live24
|3.85 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|3.93 × 60
|
Pepperstone-Edge09
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|4.91 × 80
|
ICMarketsSC-Live33
|5.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|5.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|5.05 × 92
|
ICMarketsSC-Live14
|5.57 × 86
|
ICMarketsSC-Live17
|6.12 × 211
|
CapitalPointTrading-Live29
|6.38 × 13
