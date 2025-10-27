- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 036
Transacciones Rentables:
811 (78.28%)
Transacciones Irrentables:
225 (21.72%)
Mejor transacción:
59.70 USD
Peor transacción:
-109.12 USD
Beneficio Bruto:
5 251.21 USD (504 083 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 465.50 USD (198 523 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (328.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
328.89 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
8.09%
Carga máxima del depósito:
34.80%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
67
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.41
Transacciones Largas:
521 (50.29%)
Transacciones Cortas:
515 (49.71%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
1.72 USD
Beneficio medio:
6.47 USD
Pérdidas medias:
-15.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-588.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-588.58 USD (14)
Crecimiento al mes:
124.74%
Pronóstico anual:
1 513.48%
Trading algorítmico:
76%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.94 USD
Máxima:
739.60 USD (35.81%)
Reducción relativa:
De balance:
74.30% (739.60 USD)
De fondos:
37.74% (141.36 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1023
|BTCUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|136K
|BTCUSD
|174K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +59.70 USD
Peor transacción: -109 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +328.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -588.58 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|1.30 × 1015
|
ICMarketsSC-Live32
|2.37 × 59
|
Tickmill-Live
|2.75 × 32
|
ICMarketsSC-Live27
|3.21 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live7
|3.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live22
|3.46 × 28
|
ICMarketsSC-Live24
|3.85 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|3.93 × 60
|
Pepperstone-Edge09
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|4.91 × 80
|
ICMarketsSC-Live33
|5.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|5.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|5.05 × 92
|
ICMarketsSC-Live14
|5.57 × 86
|
ICMarketsSC-Live17
|6.12 × 211
|
CapitalPointTrading-Live29
|6.38 × 13
otros 23...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
35 USD al mes
-11%
1
1.6K
USD
USD
989
USD
USD
60
76%
1 036
78%
8%
1.51
1.72
USD
USD
74%
1:500
Please don't end the signal, its hard times on Gold. But I like this trading style and will be following
更换账号
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu