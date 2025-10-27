SeñalesSecciones
Teerathad Booranawisedkul

EAAIA

Teerathad Booranawisedkul
3 comentarios
60 semanas
1 / 1.6K USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2024 -11%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 036
Transacciones Rentables:
811 (78.28%)
Transacciones Irrentables:
225 (21.72%)
Mejor transacción:
59.70 USD
Peor transacción:
-109.12 USD
Beneficio Bruto:
5 251.21 USD (504 083 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 465.50 USD (198 523 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (328.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
328.89 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
8.09%
Carga máxima del depósito:
34.80%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
67
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.41
Transacciones Largas:
521 (50.29%)
Transacciones Cortas:
515 (49.71%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
1.72 USD
Beneficio medio:
6.47 USD
Pérdidas medias:
-15.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-588.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-588.58 USD (14)
Crecimiento al mes:
124.74%
Pronóstico anual:
1 513.48%
Trading algorítmico:
76%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.94 USD
Máxima:
739.60 USD (35.81%)
Reducción relativa:
De balance:
74.30% (739.60 USD)
De fondos:
37.74% (141.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1023
BTCUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD 23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 136K
BTCUSD 174K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +59.70 USD
Peor transacción: -109 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +328.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -588.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1015
ICMarketsSC-Live32
2.37 × 59
Tickmill-Live
2.75 × 32
ICMarketsSC-Live27
3.21 × 28
TradeMaxGlobal-Live7
3.33 × 15
ICMarketsSC-Live22
3.46 × 28
ICMarketsSC-Live24
3.85 × 89
ICMarketsSC-Live03
3.93 × 60
Pepperstone-Edge09
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
4.91 × 80
ICMarketsSC-Live33
5.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
5.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
5.05 × 92
ICMarketsSC-Live14
5.57 × 86
ICMarketsSC-Live17
6.12 × 211
CapitalPointTrading-Live29
6.38 × 13
otros 23...
Evaluación media:
Luis Felipe De Andrade Estrela
357
Luis Felipe De Andrade Estrela 2025.10.27 12:51 
 

Please don't end the signal, its hard times on Gold. But I like this trading style and will be following

Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.08.03 13:35 
 

更换账号

Yao Zou
1635
Yao Zou 2025.07.24 03:15 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2026.01.02 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:53
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.13% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.34% of days out of 346 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 22:30
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
