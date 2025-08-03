- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
526
Profit Trade:
427 (81.17%)
Loss Trade:
99 (18.82%)
Best Trade:
32.12 USD
Worst Trade:
-68.18 USD
Profitto lordo:
2 643.72 USD (243 990 pips)
Perdita lorda:
-1 432.57 USD (84 246 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (130.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.31 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
8.09%
Massimo carico di deposito:
23.19%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
9.92
Long Trade:
258 (49.05%)
Short Trade:
268 (50.95%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
2.30 USD
Profitto medio:
6.19 USD
Perdita media:
-14.47 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-108.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-108.85 USD (3)
Crescita mensile:
17.65%
Previsione annuale:
214.11%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.94 USD
Massimale:
122.14 USD (27.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.99% (122.14 USD)
Per equità:
23.20% (101.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|515
|BTCUSD
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|75K
|BTCUSD
|90K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.12 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +130.31 USD
Massima perdita consecutiva: -108.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.80 × 25
|
ICMarketsSC-Live16
|1.30 × 1015
|
ICMarketsSC-Live32
|2.37 × 59
|
ICMarketsSC-Live05
|2.42 × 12
|
Tickmill-Live
|2.75 × 32
|
ICMarketsSC-Live27
|3.21 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live7
|3.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live22
|3.46 × 28
|
ICMarketsSC-Live24
|3.85 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|3.93 × 60
|
Pepperstone-Edge09
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|5.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|5.05 × 92
|
ICMarketsSC-Live14
|5.57 × 86
|
Axi-US06-Live
|8.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|8.52 × 42
|
CMCMarkets1-Live
|8.95 × 22
|
ICMarkets-Live03
|9.35 × 77
