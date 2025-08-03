SegnaliSezioni
Teerathad Booranawisedkul

EAAIA

Teerathad Booranawisedkul
2 recensioni
Affidabilità
46 settimane
3 / 8.6K USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2024 567%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
526
Profit Trade:
427 (81.17%)
Loss Trade:
99 (18.82%)
Best Trade:
32.12 USD
Worst Trade:
-68.18 USD
Profitto lordo:
2 643.72 USD (243 990 pips)
Perdita lorda:
-1 432.57 USD (84 246 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (130.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.31 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
8.09%
Massimo carico di deposito:
23.19%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
9.92
Long Trade:
258 (49.05%)
Short Trade:
268 (50.95%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
2.30 USD
Profitto medio:
6.19 USD
Perdita media:
-14.47 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-108.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-108.85 USD (3)
Crescita mensile:
17.65%
Previsione annuale:
214.11%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.94 USD
Massimale:
122.14 USD (27.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.99% (122.14 USD)
Per equità:
23.20% (101.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 515
BTCUSD 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
BTCUSD 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 75K
BTCUSD 90K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.12 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +130.31 USD
Massima perdita consecutiva: -108.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 25
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1015
ICMarketsSC-Live32
2.37 × 59
ICMarketsSC-Live05
2.42 × 12
Tickmill-Live
2.75 × 32
ICMarketsSC-Live27
3.21 × 28
TradeMaxGlobal-Live7
3.33 × 15
ICMarketsSC-Live22
3.46 × 28
ICMarketsSC-Live24
3.85 × 89
ICMarketsSC-Live03
3.93 × 60
Pepperstone-Edge09
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
5.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
5.05 × 92
ICMarketsSC-Live14
5.57 × 86
Axi-US06-Live
8.00 × 1
EGlobal-Cent6
8.52 × 42
CMCMarkets1-Live
8.95 × 22
ICMarkets-Live03
9.35 × 77
10 più
Valutazione media:
Guosheng Chen
933
Guosheng Chen 2025.08.03 13:35 
 

更换账号

Yao Zou
1450
Yao Zou 2025.07.24 03:15 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2025.08.08 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 22:30
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 09:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 00:22
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.57% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 02:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 06:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 08:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 08:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 08:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 03:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 06:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.47% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 01:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 04:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 14:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 15:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 20:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EAAIA
35USD al mese
567%
3
8.6K
USD
805
USD
46
94%
526
81%
8%
1.84
2.30
USD
28%
1:500
